تكنولوجيا: تسريب سعر وتاريخ إطلاق Realme GT 8 Pro في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme هاتفها GT 8 Pro في الصين الشهر الماضي، وتستعد حاليًا لطرحه عالميًا في 20 نوفمبر. وقبل هذا الموعد، تم تسريب الأسعار المتوقعة للأسواق الأوروبية.

بحسب التسريبات، سيبدأ سعر الهاتف من 1,099 يورو أو 999 جنيهًا إسترلينيًا لنسخة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي. كما ستتوفر نسخة أعلى بذاكرة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت مقابل 1,199 يورو أو 1,099 جنيهًا إسترلينيًا.

أما نسخة Dream Edition المطورة بالتعاون مع Aston Martin، والتي كُشف عنها مؤخرًا، فستُطرح بسعر 1,299 يورو، دون تسعير معلن بالجنيه الإسترليني. وتُعد هذه النسخة الأعلى في السلسلة، إذ تأتي بذاكرة 16 جيجابايت وسعة 512 جيجابايت.

وبالمقارنة مع الجيل السابق GT 7 Pro، ارتفع السعر بمقدار 100 يورو. ومن المتوقع أن يصل GT 8 Pro إلى الأسواق الأوروبية في 24 نوفمبر، مع عرض ترويجي مميز في فرنسا يشمل شاحنًا سريعًا بقدرة 120 واط مجانًا، بالإضافة إلى مجموعة جزر كاميرا خلفية قابلة للتبديل وسماعات Realme Buds Clip.

ويضم Realme GT 8 Pro شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.79 بوصة بدقة 1440×3136 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 7000 نتس.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويحتوي على نظام كاميرا ثلاثي في الخلف يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، وعدسة تليفوتو بريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط، ويعمل بنظام اندرويد 16 مع واجهة Realme UI 7.0.

