تكنولوجيا: ميزة Vision AI Companion في أجهزة تلفاز سامسونج 2025 تستطيع الإجابة على الأسئلة وترجمة الحوارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي أجهزة تلفاز سامسونج لعام 2025 من فئات Neo QLED وMicro RGB وOLED وQLED مزوّدة بميزة ذكاء اصطناعي جديدة تُعرف باسم Samsung Vision AI Companion، وهي مصممة لتقديم تجربة تفاعلية ذكية ومختلفة كليًا.

توضح سامسونج أن هذه الميزة تختلف عن المساعدات الذكية التقليدية، إذ صُممت خصيصًا لتناسب “الشاشة المشتركة” داخل المنزل، حيث يمكن استخدامها من قِبل أكثر من شخص في الوقت نفسه، على عكس الهاتف الذي يُستخدم عادة بشكل فردي.

إحدى أبرز مزايا Vision AI Companion هي ميزة Live Translate، التي تتيح ترجمة الحوارات في الأفلام والبرامج التلفزيونية بشكل فوري أثناء العرض، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة أي محتوى بلغتهم حتى في غياب الدبلجة.

كما تقدم سامسونج أوضاعًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل AI Picture وAVA Pro وAI Upscaling Pro، التي تعمل على تحسين جودة الصورة والصوت، خاصة عند تشغيل محتوى أقل من دقة 4K أو حتى قبل FHD. أما وضع AI Gaming Mode، فيوفّر تحسينات فورية للألعاب، مما يمنح تجربة مرئية وصوتية أكثر سلاسة واستجابة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء خلفيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي لشاشاتهم، تمامًا كما يفعلون في الهواتف الذكية.

تم تطوير Vision AI Companion للتفاعل الطبيعي مع المستخدم، فهو يفهم السياق ويتابع المحادثة بسلاسة دون تعقيد. وتحتوي أجهزة التحكم الجديدة على زر مخصص للوصول الفوري إلى المساعد، مما يتيح للمستخدم طرح أسئلة مثل: “هل يمكنك ترشيح فيلم لعيد الميلاد؟” أو “ما أفضل طريقة لشوي اللحم؟”، ليحصل على اقتراحات فورية بمحتوى مناسب.

ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على المعرفة العامة فقط، بل يمكنه أيضًا جلب معلومات حديثة مثل حالة الطقس في شهر معين عند الطلب.

ويمتلك Vision AI Companion قدرات متعددة الوسائط، وهو ما يبرر اسم “Vision”، إذ يستطيع تحليل المحتوى المعروض على الشاشة سواء كان فيلمًا أو مباراة رياضية، مستندًا إلى تجربة Bixby المطوّرة، مع دعم للتكامل مع خدمات خارجية مثل Microsoft Copilot وPerplexity.

في الوقت الحالي، يدعم المساعد عشر لغات تشمل الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والكورية وغيرها، بينما تَعِد سامسونج بتحديث نظام التشغيل One UI Tizen لمدة سبع سنوات للحفاظ على التجربة محدثة دائمًا.

المصدر