تكنولوجيا: الآن يمكنك استخدام Siri لتشغيل روتينات Samsung SmartThings

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جلب التحديث الأخير لتطبيق SmartThings على نظام iOS ميزة جديدة ومفيدة، تتيح للمستخدمين تشغيل الروتينات باستخدام الأوامر الصوتية عبر Siri، بما في ذلك الروتينات التي تم إنشاؤها داخل تطبيق SmartThings نفسه.

تعمل هذه الميزة من خلال التكامل مع خاصية Siri Shortcuts المدمجة في نظام iOS، والتي تتيح تنفيذ مهام متعددة بخطوة واحدة. يمكن للمستخدم سحب وإفلات العديد من الإجراءات من تطبيق SmartThings إلى Siri Shortcuts، أو ببساطة الوصول إلى الروتينات التي أُنشئت مسبقًا داخل التطبيق دون الحاجة إلى إعداد اختصارات جديدة.

يُعد هذا التحديث خطوة مهمة نحو تعزيز الترابط بين الأنظمة المختلفة، حيث تؤكد سامسونج أن هذه الميزة تساعد على “سد الفجوة بين أجهزة Galaxy وأجهزة أبل”، مما يجعل التواصل بين أفراد المنزل أكثر سهولة ومرونة.

كما يضيف التحديث إمكانية عرض أجهزة SmartThings ومجموعات الأجهزة على ساعة Apple Watch، مع القدرة على التحكم بها وتشغيل الأتمتة مباشرة من المعصم. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر آخر خمسة أجهزة تم استخدامها ضمن خاصية Live Activities في نظام iOS لتسهيل الوصول السريع إليها.

المصدر