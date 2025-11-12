تكنولوجيا: بطارية أصغر في النسخة الأوروبية من Honor Magic8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف Honor Magic8 Pro الجديد سيصل إلى الأسواق بقدرات بطارية مختلفة حسب المنطقة. فقد تم التأكيد رسميًا أن النسخة الموجهة للاتحاد الأوروبي ستأتي بسعة بطارية أقل بشكل ملحوظ، لكن القصة لا تتوقف عند هذا الحد.

في الصين، يتمتع المستخدمون بنسخة مزودة ببطارية سيليكون-كربون ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير، بينما ستحصل النسخة العالمية القادمة على بطارية بسعة 7100 مللي أمبير فقط. الفارق هنا أقل من 2%، أي أنه لن يكون ملحوظًا في الاستخدام اليومي.

أما النسخة الأوروبية، فالوضع مختلف تمامًا. إذ ستصل سعة بطاريتها إلى 6270 مللي أمبير فقط، أي انخفاض يقارب 12% مقارنة بالنسخة العالمية.

هذا التراجع سيؤثر بشكل ملموس على زمن التشغيل، رغم أن السعة الجديدة لا تزال كبيرة نسبيًا، فهي تزيد بنحو 1000 مللي أمبير عن بطارية Magic7 Pro (النسخة الأوروبية). وللمقارنة، حقق طراز 2024 وقت استخدام نشط بلغ 13 ساعة و53 دقيقة، ما يعني أن النسخة الجديدة يمكنها تجاوز هذا الرقم بسهولة.

ولا يقتصر الاختلاف على البطارية فحسب، إذ تأتي النسخ الصينية بدعم شحن سلكي أسرع يصل إلى 120 واط، بينما تكتفي النسخ العالمية والأوروبية بقدرة 100 واط فقط. ومع ذلك، لا يوجد أي اختلاف في الشحن اللاسلكي الذي يبقى عند 80 واط في جميع الإصدارات.

من المتوقع أن تكشف Honor قريبًا عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالإصدار العالمي لـ Magic8 Pro، لذا ترقبوا التحديثات القادمة.

