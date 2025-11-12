تكنولوجيا: تحديث نوفمبر من Pixel يبدأ في الوصول للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل في طرح تحديث Pixel Feature Drop لشهر نوفمبر لأجهزتها المؤهلة، مضيفة مجموعة جديدة من المزايا والتحسينات الذكية.

أولاً، يحصل تطبيق Google Messages على ميزة مبتكرة تُعرف باسم Remix، تتيح للمستخدمين تعديل الصور وإعادة ابتكارها مباشرة من داخل التطبيق، بالاعتماد على نموذج الصور التوليدي Nano Banana من جوجل.

بعد ذلك، تقدم جوجل ميزة تلخيص الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بإنشاء ملخصات موجزة للمحادثات الطويلة مباشرة في لوحة الإشعارات. كما ستبدأ جوجل اعتبارًا من ديسمبر في تصنيف الإشعارات ذات الأولوية المنخفضة تلقائيًا داخل مجموعات مخصصة مع كتم صوتها.

ويشمل التحديث أيضًا حزم سمات جديدة تحت اسم Wicked: For Good، تحتوي على خلفيات وأيقونات وملفات GIF وأصوات نظام مخصصة. يمكن للمستخدمين الاختيار بين ثلاث حزم: For Good وGlinda وElphaba.

وفي جانب الأمان، تعمل جوجل على تطوير ميزة اكتشاف الاحتيال Scam Detection وتوسيع نطاقها لتشمل تطبيقات المراسلة. ستقوم الميزة بتحليل الإشعارات في الوقت الفعلي، وتنبيه المستخدم إذا كانت المحادثة تبدو مشبوهة.

كما أضافت جوجل وضعًا جديدًا لتوفير الطاقة في تطبيق Google Maps مخصص لهواتف Pixel 10، بينما سيحصل المستخدمون المميزون (Pixel VIPs) على مزايا إضافية تشمل إشعارات ذات أولوية عالية وشارة طوارئ داخل أداة جهات الاتصال.

أما تطبيق Google Photos فقد حصل بدوره على أداة تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستخدم صورًا أخرى للشخص نفسه في المعرض لتحسين الصور بطريقة طبيعية وأكثر دقة.

ويشمل التحديث كذلك تحسين ميزة Magic Cue على هواتف Pixel 10، وتطبيق Pixel Journal لهواتف Pixel 8 وPixel 9، بالإضافة إلى مركز جديد للصحة والدعم على الأجهزة بدءًا من Pixel 6، وتطبيق Magnifier المخصص لهاتف Pixel Fold.

