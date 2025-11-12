تكنولوجيا: سوني تطلق نسخة حصرية من PlayStation 5 في اليابان احتفالًا بالذكرى الخامسة للجهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني رسميًا في 12 نوفمبر 2025 عن نسخة جديدة من جهاز PlayStation 5 تحمل اسم PlayStation 5 Digital Edition Japanese Language (الرمز: CFI-2200B01)، وذلك احتفالًا بالذكرى الخامسة لإطلاق الجهاز.

وتُعد هذه النسخة حصرية للسوق اليابانية، حيث ستتوفر للبيع هناك في 21 نوفمبر بسعر 55,000 ين ياباني (حوالي 350 دولارًا أمريكيًا). ومن الجدير بالذكر أن النسخة الأمريكية من الجهاز تأتي بسعر أعلى بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة.

اللافت أن الرقمين 5 و5 في السعر يُنطقان باليابانية “جو جو” (Go Go)، وهي العبارة التي استخدمتها سوني في أحدث حملاتها الإعلانية الخاصة بالذكرى الخامسة بعنوان “Go!Go!PS5”.

كما تمنح الشركة مستخدمي حسابات PlayStation Network في اليابان خصمًا بنسبة 10% يمكن استخدامه داخل متجر PlayStation Store الياباني ضمن الحملة نفسها.

تأتي النسخة اليابانية من PS5 Digital Edition بتصميم معدل قليلًا، يتميز بملمس خارجي مطفي. وتقتصر إعدادات اللغة والمنطقة في هذا الإصدار على اليابانية فقط، مما يجعل النظام مخصصًا بالكامل للاستخدام المحلي.

يمكن للمستخدمين تحميل ألعاب PS5 وPS4 على وحدة تخزين SSD بسعة 825 جيجابايت، مع اقتصار عمليات الشراء الرقمية على متجر PlayStation الياباني. كما يأتي الجهاز مزودًا مسبقًا بلعبة Astro’s Playroom.

من ناحية الأبعاد، يبلغ حجم الجهاز 358 × 80 × 216 مم (14.1 × 3.1 × 8.5 بوصة) ويزن 2.5 كيلوجرام (5.5 أرطال). ويتضمن الصندوق وحدة تحكم لاسلكية DualSense وكابل HDMI وكابل USB وكابل طاقة.

كما يتوافق الجهاز مع ملحقات طراز PS5 CFI-2000 مثل محرك الأقراص الخارجي، بينما تبقى باقي المواصفات التقنية مطابقة لنسخة PS5 Digital Edition القياسية.

