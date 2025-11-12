تكنولوجيا: كوالكوم تجعل شرائح Snapdragon X للحواسب متوافقة مع نظام اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخلت كوالكوم مؤخرًا بقوة إلى عالم شرائح الحواسب من خلال سلسلة Snapdragon X، حيث كشفت في سبتمبر الماضي عن أحدث شرائحها Snapdragon X2، والمتوقع أن تُستخدم في الحواسب المحمولة العاملة بنظام Windows بدءًا من ربيع عام 2026.

لكن يبدو أن هذه السلسلة لن تقتصر على نظام ويندوز فقط. إذ بدأت كوالكوم في العمل على دعم نظام اندرويد لشرائح Snapdragon X، ما يشير إلى أن حواسب اندرويد قادمة في الأفق القريب.

وفقًا لتسريبات حديثة، تعمل كوالكوم بالفعل على دعم نظام Android 16 لشرائح X Elite وX، حيث ظهرت أدلة على وجود كود داخلي خاص بإصدار اندرويد لهذه الشرائح، مما يعزز التكهنات بأن الشركة تسعى لتوسيع نطاق استخدام سلسلة X لتشمل أجهزة تعمل بنظام اندرويد.

ومع خطط جوجل لدمج نظام ChromeOS مع اندرويد، يبدو هذا التوجه منطقيًا تمامًا. إذ يمكن أن يؤدي إلى إنشاء نظام موحد للحواسب المحمولة بنظام اندرويد، وهو أمر طال انتظاره في سوق ظل راكدًا لسنوات.

وسيكون من المثير رؤية الشكل الذي ستتخذه تجربة اندرويد الموحدة على الحواسب المحمولة، خاصة من ناحية التصميم وسلاسة الاستخدام.

ورغم نجاح كوالكوم النسبي في تشغيل أجهزة ويندوز بواسطة شرائح Snapdragon X، فإن دمج اندرويد في الحواسب المحمولة قد يغيّر ملامح السوق تمامًا.

ويبقى نجاح التجربة مرهونًا بقدرة جوجل على تقديم واجهة استخدام وتجربة سلسة ومتكاملة، إذ من المتوقع أن تكون إضافة الدعم من جانب كوالكوم مهمة بسيطة، بينما سيعتمد النجاح الفعلي على جودة تجربة النظام.

