تكنولوجيا: هاتف Huawei Mate X7 يستعد للإطلاق عالميًا الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي أمس عن هاتف Mate X7 في الصين، ومن المقرر أن يحقق إطلاقه الدولي في 11 ديسمبر.

وأعلنت هواوي عبر منشور على إنستغرام عن تنظيم حدث “إطلاق المنتجات الرائدة” في دبي بالإمارات في نفس اليوم، حيث ستقدم الهاتف للأسواق العالمية.

ورغم عدم إعلان الشركة عن قائمة الدول التي ستحصل على الهاتف، إلا أن فروع هواوي في الإمارات والسعودية هي الوحيدة التي تروّج للحدث على مواقعها، مما يشير إلى أنها ستكون أول الأسواق الدولية التي تتلقى Mate X7.

ويعتمد الهاتف على معالج Kirin 9030 Pro ويعمل بنظام HarmonyOS 6، ويحتوي على بطارية بسعة 5,525 ملّي أمبير. كما يضم شاشتين؛ واحدة قابلة للطي بحجم 8 بوصات، وأخرى تغطية بحجم 6.49 بوصة.

ويأتي الهاتف مزودًا بخمس كاميرات، منها ثلاثة كاميرات خلفية تشمل الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 40 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرتين أماميتين بدقة 8 ميجابكسل لكل منهما.

المصدر