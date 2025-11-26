تكنولوجيا: هواوي تجدد حاسب MateBook Fold القابل للطي مع تصميم فاخر جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت هواوي أمس في الصين مجموعة كبيرة من الأجهزة الجديدة، تضمنت أربعة هواتف من سلسلة Mate 80 فقط، بالإضافة إلى ساعة Watch Ultimate Design، وجهاز MatePad Edge، وهاتف Mate X7، وتلفاز Mini LED بحجم 110 بوصة.

وفي خضم هذه الإعلانات، قامت هواوي بهدوء بتحديث حاسبها القابل للطي MateBook Fold بعد ستة أشهر من إطلاقه الأول.

وحتى الآن، لم يحصل الحاسب على إصدار عالمي، ويقارب تصميمه في التطبيق حاسب ThinkPad X1 Fold أكثر من الحواسب مزدوجة الشاشة مثل Asus Zenbook Duo. وكان MateBook Fold متوفرًا سابقًا بألوان الأسود والأزرق والأبيض مع لوحات مفاتيح مطابقة لشاشته القابلة للطي بحجم 18 بوصة.

ويُمثّل الإصدار الجديد من MateBook Fold تجديدًا بصريًا للحاسب. سابقًا، كانت نسخة 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و2 تيرابايت مساحة تخزين متاحة فقط باللون الأسود.

بينما بقيت الخيارات؛ الأزرق الفاتح والأبيض محصورة على نسخة 1 تيرابايت. أما الآن، فقد وسّعت هواوي توفر نسخة 2 تيرابايت لتشمل اللون الأحمر الجديد المعروف باسم “Ruihong”.

ويُلاحظ أن هذا اللون متاح أيضًا في Mate XTs Ultimate Design وMate X7، مما يثير التساؤل حول سبب تأخر ستة أشهر قبل أن تقدّم هواوي أحد أغلى أجهزتها المحمولة بنفس خيار اللون.

ويبلغ سعر MateBook Fold المُحدّث 26,999 يوان صيني (~3,815 دولار)، مع عدم وجود أي خطة للإطلاق العالمي حتى الآن.

المصدر