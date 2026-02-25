تكنولوجيا: إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 كأحدث هاتف ذكي رائد مدمج يعمل بنظام أندرويد مع وعد بتحديثات لمدة سبع سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج رسميا أحدث هاتف ذكي رائد ومدمج يعمل بنظام أندرويد، وهو جالاكسي إس 26، في حدث جالاكسي أنباكد. يأتي الخليفة المباشر لهاتف جالاكسي إس 25 مزودا بشاشة أموليد مدمجة بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية صغيرة تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة. بالإضافة إلى ذلك، تعد الشركة بسبعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لسلسلة إس 26.

كشفت سامسونج الآن النقاب عن هاتف جالاكسي إس 26، والذي يأتي كخليفة مباشر لهاتف إس 25 المتاح حاليا بسعر 432.43 دولارا على أمازون. وإلى جانب الإصدار العادي، قدمت الشركة أيضا الهاتفين الذكيين جالاكسي إس 26 بلس وجالاكسي إس 26 ألترا في حدث جالاكسي أنباكد. لقد قمنا بالفعل بتغطية كلا الهاتفين الذكيين، ويمكنك القراءة عنهما هنا.

من ناحية التصميم، هناك تغييرات طفيفة في التصميم العام لهاتف جالاكسي إس 26. وبتعبير أدق، يأتي الآن بغلاف للكاميرا، والذي كان غائبا في الجيل الماضي. شيء آخر هو أنه أصبح الآن أثقل قليلا من هاتف إس 25. وبدقة أكبر، يزن هاتف إس 26 حوالي 167 جراما، أي حوالي 0.36 رطل، بينما يبلغ وزن هاتف إس 25 حوالي 162 جراما، أي حوالي 0.32 رطل. على الرغم من عدم وجود تغييرات في السمك، حيث يبلغ قياسه 7.2 ملم، أي حوالي 0.28 بوصة.

تحت الغطاء، يعمل الهاتف الذكي بمعالج إكسينوس 2600 الخاص بشركة سامسونج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت مع عدم وجود مساحة لتوسيع مساحة التخزين. أما بالنسبة للشاشة، فهو يحتوي على شاشة دايناميك أموليد 2 إكس بدقة إف إتش دي بلس مقاس 6.3 بوصة مع دعم معدل تحديث تكيفي يبلغ 120 هرتز. ومن المثير للاهتمام أن سعة بطارية الهاتف الذكي أصبحت الآن أكبر من ذي قبل. فهو يتميز ببطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة، وهي خطوة للأمام مقارنة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة في سلفه. بالإضافة إلى ذلك، هناك دعم للشحن السلكي بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

علاوة على ذلك، يظل إعداد الكاميرا دون تغيير. حيث تحصل على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية في الخلف، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3 أضعاف. وفي الأمام، توجد كاميرا بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو. يعمل الهاتف بواجهة وان يو آي 8.5 المستندة إلى نظام أندرويد 16 مباشرة من العلبة. علاوة على ذلك، تعد سامسونج بسبعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لتصل إلى أندرويد 23 وسبع سنوات من التحديثات الأمنية لهاتفها الذكي الرائد المدمج.

يمكن للمشترين المهتمين الآن طلب هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 مسبقا عبر موقع سامسونج الرسمي بسعر تجزئة يبلغ 999 يورو. سيبدأ البيع المفتوح في 11 مارس. هناك أربعة خيارات ألوان متاحة لهاتف إس 26، بما في ذلك الأزرق السماوي، والأسود، والأبيض، والبنفسجي الكوبالت.

