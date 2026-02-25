تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن سماعات جالاكسي بادز 4 بتصميم مجدد وبلوتوث 6.1 ووضع جودة فائقة الدقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن زوج سماعات الأذن جالاكسي بادز 4 كخليفة لسماعات جالاكسي بادز 3 لعام 2024. تمت إعادة تصميم زوج سماعات الأذن الجديد ويأتي بميزات محسنة. وإلى جانب سلسلة جالاكسي إس 26، كشفت سامسونج أيضا عن سماعات أذن جديدة. تسمى السلسلة الجديدة جالاكسي بادز 4، وتشمل المنتجات الصوتية الجديدة الإصدار الأساسي جالاكسي بادز 4 وجالاكسي بادز 4 برو. يركز هذا المقال على الإصدار الأساسي.

تتمتع سماعات جالاكسي بادز 4، مثل طراز برو، بمظهر جديد، على الرغم من أنها لا تزال تحتفظ بالتصميم المفتوح لسماعات جالاكسي بادز 3. أصبحت السيقان، التي تحتوي على لمسة معدنية، مسطحة الآن، بدلا من الزاوية مثل تلك الموجودة في الجيل السابق، وبالتالي، يجب أن تكون أكثر راحة. أعادت سامسونج أيضا تصميم علبة الشحن، حيث توضع سماعات الأذن الآن بشكل مسطح في العلبة بدلا من الوقوف في وضع مستقيم. ومع ذلك، لا يزال الغطاء شفافا.

تشير ورقة المواصفات إلى أن سماعات الأذن أصبحت أخف وزنا قليلا الآن حيث يبلغ وزنها 4.6 جرام بينما يبلغ وزن علبة الشحن 45.1 جرام. وبالمقارنة، تزن سماعات جالاكسي بادز 3 (المتاحة على أمازون مقابل 92.50 دولارا) 4.7 جرام بينما تزن علبة الشحن 46.5 جرام. وفيما يتعلق بالميزات، تحتوي سماعات جالاكسي بادز 4 على إلغاء ضوضاء نشط تكيفي وموازن صوت تكيفي. كما أنها تدعم الصوت بدقة 24 بت ووضع صوت بجودة فائقة الدقة للحصول على تجربة صوتية متميزة. يتطلب هذا الأخير هاتف جالاكسي إس 23 أو أحدث، وجالاكسي زي فولد 5 أو أحدث، وجالاكسي زي فليب 5 أو أحدث، وجهاز جالاكسي تاب إس 9 وأحدث، والتي يجب أن تعمل جميعها بواجهة وان يو آي 6.1.1 أو أحدث.

تتميز سماعات جالاكسي بادز 4 بتقنية بلوتوث 6.1 وتتصل بسلاسة بهاتف ذكي أو جهاز لوحي من سامسونج. ومع ذلك، تتطلب الأجهزة الأخرى من المستخدمين تثبيت تطبيق جالاكسي ويرابل. تدعم سماعات الأذن أيضا برامج الترميز التالية: إس إس سي (برنامج ترميز سامسونج السلس) هاي فاي، وإس إس سي يو إتش كيو، وإيه إيه سي، وإس بي سي، وإل سي 3. وتتميز أيضا بتقنية بلوتوث أورا كاست، وصوت 360 درجة، ومكالمات النطاق العريض الفائق لإجراء مكالمات فائقة الوضوح في البيئات الصاخبة، ويمكنها تشغيل بيكسبي وجوجل جيميني دون استخدام اليدين.

وفقا لورقة المواصفات، تبلغ سعة بطارية سماعات جالاكسي بادز 4 42 مللي أمبير في الساعة بينما تحتوي العلبة على بطارية بسعة 500 مللي أمبير في الساعة. يُذكر أن عمر البطارية المعلن للتشغيل يبلغ إجماليه 30 ساعة مع علبة الشحن عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط. ومع ذلك، تتعمق سامسونج بشكل أكبر في مدة وقت التحدث.

ستستمر سماعات الأذن لمدة تصل إلى 3.5 ساعة وإجمالي 18 ساعة مع علبة الشحن عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط، ولكن عند إيقاف تشغيلها، تستمر سماعات الأذن لمدة 4 ساعات وإجمالي 20 ساعة مع العلبة. والمثير للدهشة أن سماعات جالاكسي بادز 4 تتميز الآن بتصنيف آي بي 54 أقل لمقاومة الغبار والماء مقارنة بتصنيف آي بي 57 لسماعات جالاكسي بادز 3.

تتوفر سماعات جالاكسي بادز 4 باللونين الأسود والأبيض ويمكن طلبها مسبقا بدءا من اليوم مقابل 179 يورو أو 179.99 دولارا أو 159 جنيها إسترلينيا، قبل إطلاقها في 6 مارس.

المصدر: