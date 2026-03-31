تكنولوجيا: لينوفو تُعلن عن شراكتها العالمية مع ديفيد بيكهام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن شراكتها العالمية مع ديفيد بيكهام التي تجمع بين إحدى أبرز الشخصيات الرياضية في العالم وإحدى أهم الشركات التقنية الرائدة عالمياً

يُعزز هذا التعاون دور لينوفو المتنامي في عالم كرة القدم، والذي يشمل كونها الشريك التقني الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™. وستشهد هذه الشراكة الأولى من نوعها لدى لينوفو تعاون ديفيد بيكهام مع الشركة لتطوير حلول رياضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كي تُحدث نقلة نوعية في لعبة كرة القدم للأندية واللاعبين والحكام والجماهير، لا سيما في ما يتعلق بتحسين أداء الفِرَق وتوفير تجارب أفضل للجماهير وتمكين عمليات أكثر كفاءة وجذب مصادر دخل جديدة من خلال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وكونه يدير مشاريعه الخاصة، يقدم ديفيد بيكهام رؤية تتجاوز حدود الملعب. وسواء كان الأمر يتعلق بالمحترف الذي يدير يومه من جهاز واحد أو صاحب مشروع صغير يسعى لتحقيق المزيد بموارد أقل أو المؤسس الذي يعيد النظر في طريقة عمل فرقه بالكامل، سيساعد ديفيد بيكهام في تجسيد الفكرة الأساسية لهذا التعاون وهي أن التكنولوجيا المناسبة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على مساعدة أي شخص على العمل بأفضل ما لديه.

سيظهر ديفيد بيكهام أيضاً في حملة التسويق العالمية القادمة لشركة لينوفو، والمقرر إطلاقها في مايو قبل شهر واحد من بداية كأس العالم لكرة القدم 2026™.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ديفيد بيكهام: “لينوفو هي شركة عالمية رائدة ذات سجل حافل بالإنجازات حول العالم. وإنه لشرف كبير بأن أتعاون مع لينوفو في كأس العالم لكرة القدم وما بعده. ولطالما تميزت كرة القدم بالموهبة والفطرة والعمل الجاد واللحظات التي لا تُنسى والتي تُضفي عليها طابعاً مميزاً. واليوم، يُساعدنا الذكاء الاصطناعي والبيانات على فهم هذه الرياضة بشكل أعمق، مما يُؤثر على كيفية استعداد اللاعبين والمدربين وكيفية تفاعل الجماهير مع اللعبة. وأتطلع إلى معرفة المزيد عن أعمال لينوفو الرائدة التي تفتح آفاقاً جديدة وتُوسّع نطاق الوصول إلى اللعبة”.

من جانبه أضاف يوانكينغ يانغ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة لينوفو: “لا يقتصر دور ديفيد على كونه شخصية عالمية بارزة في عالم كرة القدم والأعمال والثقافة فحسب، بل إنه يدرك قوة الابتكار في تغيير العالم، مما يجعله الشريك الأمثل لمساعدتنا في إثبات كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتطور أن يُحسّن الحياة ويزيد كفاءة العمل للجميع.”