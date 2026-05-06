تكنولوجيا: مفاجأة Xbox للاعبين: 13 لعبة جديدة قادمة إلى Game Pass هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعلن مايكروسوفت عن دفعة جديدة من الألعاب لخدمة Xbox Game Pass خلال شهر مايو 2026، بعد شهر أبريل الحافل الذي شهد إضافة 17 لعبة.

وتضم القائمة الجديدة 13 لعبة متنوعة، من بينها عناوين بارزة مثل Forza Horizon 6 وDOOM: The Dark Ages، حيث تشمل بعض الألعاب إضافات جديدة كليًا، بينما يحصل البعض الآخر على توسع ليشمل اشتراك Game Pass Premium.

وتبدأ الإضافات اعتبارًا من 6 مايو، مع ألعاب مثل Ben 10 Power Trip وWildgate، ثم تتوالى الإصدارات خلال الشهر، وصولًا إلى Forza Horizon 6 التي تصدر في 19 مايو، وتقدم تجربة سباقات واسعة في بيئات مستوحاة من اليابان.

كما تشمل القائمة ألعابًا متنوعة بين الأكشن والمغامرات والاستكشاف، مثل Subnautica 2 وMixtape وElite Dangerous، ما يعكس تنوعًا كبيرًا في التجارب المتاحة للمشتركين.

وفي سياق متصل، تكشف مايكروسوفت أيضًا عن خطط لإضافة 15 لعبة جديدة من فئة اليوم الأول خلال العام، معظمها من الألعاب المستقلة.

