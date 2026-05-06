تكنولوجيا: أبل تفتح الذكاء الاصطناعي للمطورين: نظام جديد لدمج نماذج خارجية في iOS 27 وما بعده

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للكشف عن أنظمة iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS 27 خلال مؤتمر المطورين WWDC في 8 يونيو، مع توجه جديد نحو توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير حديث، تضيف الشركة نظام “امتدادات الذكاء الاصطناعي”، والذي يتيح الاستفادة من نماذج خارجية إلى جانب الأدوات المدمجة ضمن Apple Intelligence.

ومن خلال هذا النظام، يمكن للمستخدم الوصول إلى قدرات الذكاء التوليدي مباشرة داخل النظام، سواء في Siri أو أدوات الكتابة أو إنشاء الصور، مع إمكانية اختيار النموذج الأنسب لكل مهمة.

كما يُتوقع أن تدعم هذه الامتدادات مهام مثل كتابة النصوص وتحريرها، وإنشاء الصور، وحتى المحادثات، مع ميزة تمييز كل نموذج بصوت مختلف، ما يساعد المستخدم على معرفة مصدر الرد بسهولة.

ومن جهة أخرى، سيحتاج المطورون إلى تحديث تطبيقاتهم لدعم هذا النظام، لكن من المرجح أن تلقى هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا، خاصة مع إمكانية استخدام خدمات متعددة مثل ChatGPT وGemini وClaude داخل بيئة النظام نفسه.

وبهذا التوجه، يبدو أن أبل تفتح الباب أمام المنافسة بدلًا من الاعتماد الكامل على حلولها الخاصة، ما قد يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لهم.

