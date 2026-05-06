تكنولوجيا: تسريب مبكر يكشف سعر وموعد إطلاق Xperia 1 VIII عبر أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت قوائم مبكرة على موقع أمازون عن تفاصيل هاتف Sony Xperia 1 VIII قبل الإعلان الرسمي، وذلك بعد ظهوره بالخطأ في متجري ألمانيا والمملكة المتحدة.

وتشير المعلومات إلى موعد إطلاق محتمل في 26 يونيو، مع أسعار مرتفعة تصل إلى نحو 1868 يورو في ألمانيا و1728 جنيهًا إسترلينيًا في بريطانيا.

ومع ذلك، قد تكون هذه الأرقام مجرد تقديرات أولية، خاصة أن مثل هذه القوائم المبكرة لا تعكس دائمًا السعر النهائي. كما تتضمن الحزمة سماعات Sony WH1000XM6 مع الهاتف.

أما من ناحية المواصفات، فيأتي الهاتف بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب نظام كاميرات ثلاثي يضم عدسة واسعة جدًا 16 مم، وعدسة رئيسية 24 مم، وعدسة تيليفوتو جديدة 70 مم.

كما يدعم الهاتف تقنيات Xperia AI، ويحتفظ بمنفذ 3.5 مم للسماعات، مع وعود بعمر بطارية يصل إلى يومين من الاستخدام. ومن المتوقع توفره بألوان الأسود والفضي والأحمر.

ورغم هذه التفاصيل، لم تكشف القوائم عن صور رسمية للهاتف، بينما تستند التصاميم المتداولة حاليًا إلى تسريبات سابقة.

