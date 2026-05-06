تكنولوجيا: Xgimi تطلق جهاز عرض سينمائي منزلي جديد فائق السطوع بدقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Xgimi جهاز العرض السينمائي المنزلي الجديد بالليزر بدقة 4K والذي يحمل اسم V10 في السوق الصيني والذي يوصف بأنه نموذج فائق السطوع ليعتمد على النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأقدم T10 المعروف باسم تيتان والذي تم إطلاقه في مختلف الأسواق العالمية في وقت سابق من عام 2026 ليقدم هذا الجهاز الجديد والمبتكر تجربة مشاهدة سينمائية مذهلة ومبهرة تلبي تطلعات عشاق الترفيه المنزلي الباحثين عن أعلى مستويات الجودة والوضوح في عرض المحتوى المرئي بفضل تقنياته المتطورة جدا التي تنقل متعة السينما الحقيقية إلى داخل غرف المعيشة بكل سهولة وبألوان نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة للغاية تجعل كل مشهد يبدو وكأنه حقيقة واقعة أمام عينيك مباشرة

ويأتي جهاز العرض الجديد بتقنية DLP لتقديم دقة عرض 4K الفائقة مع نسبة إسقاط تتراوح بين 1,2 و 1,8 بفضل التكبير البصري مما يتيح له عرض صور ضخمة يصل عرضها إلى 300 بوصة مع تغطية لونية واسعة تبلغ 99% من مساحة DCI-P3 ويتميز الجهاز بمستوى سطوع أقصى يبلغ 6000 لومن وفقا لمعيار CVIA الصيني مع نسبة تباين ديناميكية هائلة تبلغ 5000000 إلى 1 ودعم لوضع صانع الأفلام وتقنيات دولبي فيجن وHDR10+ ولضمان تشغيل نظام التشغيل GMUI 6.0 الخاص بالشركة بكل سلاسة لمعالجة هذه التقنيات المتقدمة وضبط الصورة بسرعة باستخدام أدوات التركيز التلقائي يعتمد الجهاز بكل تأكيد على سعة ممتازة من أي ذاكرة عشوائية سريعة

و يوفر هذا الجهاز الرائد تقنية بلوتوث 5,2 المتطورة ومجموعة متنوعة من المنافذ تشمل HDMI و USB بالإضافة إلى مكبرات صوت مدمجة تدعم تقنيات Dolby Audioو DTS VirtualX لتقديم تجربة صوتية محيطية غامرة ويباع جهاز العرض السينمائي الجديد في الصين بسعر يبلغ 29999 يوانا صينيا أي ما يعادل حوالي 4392 دولارا أمريكيا ورغم إدراج النموذج على موقع علي بابا في الولايات المتحدة إلا أنه غير متاح للشراء هناك حاليا ولا يزال من غير الواضح متى ستطلق الشركة نسخة رسمية من هذا الطراز للسوق الأمريكي الذي تبيع فيه بالفعل جهاز هورايزون 20 الذي يبلغ سعره 1559 دولارا