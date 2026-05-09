تكنولوجيا: DJI تلمح رسميًا لـ Osmo Pocket 4P وتكشف تفاصيل الكاميرات لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت DJI رسميًا التشويق لكاميرا Osmo Pocket 4P الجديدة، بعد أسابيع من إطلاق Osmo Pocket 4 دون الكشف عن النسخة الأقوى المنتظرة.

وأكدت الشركة عبر فيديو تشويقي نُشر على قناتها العالمية في يوتيوب أن الجهاز سيأتي بكاميرتين، في خطوة تُعد أبرز إضافة في هذا الإصدار.

وتضم الكاميرا الثانية عدسة Telephoto مع تقريب بصري 3x، إلى جانب الكاميرا الرئيسية المزودة بمستشعر بحجم 1 بوصة، وهو نفس المستشعر المستخدم في Osmo Pocket 4.

كما كشفت DJI عن الشعار التسويقي للجهاز: “See More. Tell More”، في إشارة إلى التركيز على تقديم مرونة أكبر في التصوير وصناعة المحتوى.

ورغم عدم إعلان السعر حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن النسخة الجديدة ستكون أغلى من Osmo Pocket 4 بسبب إضافة عدسة التقريب الجديدة.

