تكنولوجيا: منصة Spotify توسّع ميزة DJ الذكية لدعم لغات ومناطق جديدة حول العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توسّع Spotify ميزة الـ DJ المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتشمل لغات ومناطق جديدة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الاستماع الشخصية للمستخدمين.

وأعلنت الشركة دعم الميزة لأربع لغات إضافية، وهي الفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية البرازيلية، مع إتاحتها لمشتركي Premium في دول جديدة مثل فرنسا وألمانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وسويسرا.

وبذلك، أصبحت ميزة DJ الذكية متوفرة الآن في أكثر من 75 منطقة حول العالم.

وتعتمد الميزة على تحليل ذوق المستخدم وسجل الاستماع الخاص به من أجل إنشاء تجربة موسيقية مخصصة واقتراح الأغاني المناسبة بشكل تلقائي.

ويمكن الوصول إلى DJ مباشرة من الصفحة الرئيسية داخل التطبيق، أو عبر البحث عن كلمة “DJ”.

وفي سياق آخر، بدأت Spotify مؤخرًا توثيق الفنانين الحقيقيين غير المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المستخدمين على التمييز بين الحسابات الحقيقية والمحتوى المُولد آليًا.

