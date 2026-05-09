تكنولوجيا: جوجل تدخل سوق الأساور الذكية بدون شاشة مع Fitbit Air الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدخل جوجل رسميًا سوق أجهزة تتبع اللياقة بدون شاشة عبر Fitbit Air الجديد، لتنضم إلى المنافسة المتزايدة في هذه الفئة التي اشتهرت بها أساور مثل Whoop.

ويأتي Fitbit Air بتصميم بسيط يخلو تمامًا من الشاشة، مع إمكانية استخدامه دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، رغم توفر خدمة Google Health Premium الاختيارية التي تقدم مزايا وتحليلات صحية إضافية.

ويراقب الجهاز معدل ضربات القلب على مدار الساعة، مع دعم تنبيهات اضطراب نبضات القلب، وقياس الأكسجين في الدم، وتتبع النوم ومعدل التوتر والنشاط البدني بشكل تلقائي.

كما تؤكد جوجل أن الجهاز يتعلم عادات المستخدم بمرور الوقت لتحسين دقة تتبع الأنشطة المختلفة.

ومن ناحية البطارية، يوفر Fitbit Air عمر استخدام يصل إلى أسبوع كامل، مع دعم الشحن السريع الذي يمنح يومًا كاملًا من الاستخدام خلال خمس دقائق فقط.

ويدعم الجهاز هواتف أندرويد وآيفون عبر تطبيق Google Health الجديد، الذي سيحل تدريجيًا محل تطبيقي Fitbit وGoogle Fit.

ويتوفر Fitbit Air للحجز المسبق بسعر 99.99 دولار، بينما تصل نسخة خاصة بالتعاون مع لاعب NBA ستيفن كاري بسعر 129.99 دولار.

المصدر