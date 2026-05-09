تكنولوجيا: تسريب شامل يكشف مواصفات iQOO 15T قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد المواصفات الكاملة لهاتف iQOO 15T قبل الإعلان الرسمي، وذلك بعد بدء الشركة حملتها التشويقية له.

ويأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة قياس 6.83 بوصة بدقة QHD+، مع نظام كاميرات خلفية مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل و50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى مستوى الأداء، يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9500، مع بطارية ضخمة لا تقل سعتها عن 8000 مللي أمبير، ودعم للشحن السريع بقدرة 100 واط.

كما يطرح الهاتف بعدة خيارات للذاكرة تشمل حتى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من سعة التخزين، مع مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة بتقنية Ultrasonic، وإطار معدني، ودعم مقاومة الماء بالكامل.

ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة، على أن يتم الكشف الرسمي عنه خلال نهاية الشهر الجاري، رغم عدم تأكيد طرحه عالميًا حتى الآن.

