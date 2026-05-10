تكنولوجيا: OnePlus تطلق هاتف نورد CE6 ببطارية عملاقة وتصميم مقاوم للماء بأسعار اقتصادية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus هاتفها الجديد نورد CE6 الذي يعد أحدث إصدارات فئة كور إيديشن ليقدم ترقيات هائلة مقارنة بالجيل السابق نورد CE5 حيث يتميز بتصميم متين وهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP69K الصارم مما يجعله قادرا على تحمل الظروف القاسية مع شاشة تستجيب للمس بدقة حتى عندما تكون مبللة بالماء ويأتي الهاتف بشاشة رائعة من نوع أموليد يبلغ مقاسها 6.78 بوصة بدقة عرض تبلغ 2772 في 1272 بكسل وتدعم معدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز مع ذروة سطوع لتقنية HDR تصل إلى 3600 شمعة وتردد تعتيم يبلغ 3840 هرتز لمنع الوميض المرئي وإراحة العين أثناء الاستخدام لتقديم تجربة بصرية ممتازة في هذه الفئة السعرية

ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو مدمجة توفر مستوى صوت أعلى بنسبة 300% مقارنة بالطراز السابق ليقدم تجربة صوتية غامرة ويضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K الرائعة بينما تبدو الكاميرات الخلفية متواضعة بعض الشيء لتقليل التكلفة حيث يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.8 ومستشعر صغير بحجم 1 على 2.88 بوصة تدعمها عدسة إضافية بدقة 2 ميجابكسل ويكمن أبرز ما في الهاتف في بطاريته العملاقة التي تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير وتكفي للعمل حتى 2.5 يوم أو تقديم 10 ساعات من الألعاب أو 17.5 ساعة من الملاحة أو 30 ساعة من مشاهدة الفيديو وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط عبر منفذ USB مع غياب ميزة الشحن اللاسلكي

ويعتمد هذا الهاتف الجديد في أدائه على معالج كوالكوم سنابدراجون 7s الجيل 4 الذي يضم 4 أنوية أداء من نوع Cortex A720 و 4 أنوية كفاءة من نوع Cortex A520 لضمان أداء مستقر وموثوق وسيطرح الهاتف في البداية في الأسواق الهندية حيث سيتوفر الإصدار الأساسي الذي يضم 8 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية سريعة مع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت بسعر يبلغ 29999 روبية هندية أي ما يعادل 318 دولارا أمريكيا في حين سيباع الإصدار ذو سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت بسعر 32999 روبية هندية أي حوالي 350 دولارا ولم تعلق OnePlus حتى الآن على موعد الإطلاق العالمي الرسمي رغم توفر الإصدارات الأقدم دوليا بالفعل