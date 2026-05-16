تكنولوجيا: OpenAI تطلق ChatGPT Finance لربط الحسابات البنكية وإدارة الأموال بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OpenAI ميزة جديدة باسم ChatGPT Finance تتيح لمشتركي ChatGPT Pro في الولايات المتحدة ربط حساباتهم البنكية مباشرة داخل التطبيق لإدارة شؤونهم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد الخدمة على شراكة مع منصة Plaid، ما يسمح بربط أكثر من 12 ألف مؤسسة مالية مختلفة داخل ChatGPT. وبعد توصيل الحسابات، يظهر للمستخدم ملخص يتضمن أداء المحفظة المالية، والمصروفات، والاشتراكات، والمدفوعات القادمة.

كما أصبح بإمكان ChatGPT الإجابة عن الأسئلة المالية اعتمادًا على البيانات الفعلية للمستخدم، مثل تتبع الإنفاق أو تقديم اقتراحات للتوفير وتنظيم الميزانية.

وأكدت OpenAI أن المستخدمين يستطيعون إدارة الحسابات المرتبطة في أي وقت، مع إمكانية حذف الاتصالات أو إزالة البيانات المالية المخزنة داخل chatbot بسهولة.

وتتوفر الميزة حاليًا عبر نسخة الويب وتطبيق iOS لمشتركي ChatGPT Pro داخل الولايات المتحدة فقط، على أن تتوسع لاحقًا إلى مزيد من المنصات والمناطق.

وأشارت الشركة إلى أن أكثر من 200 مليون مستخدم يطرحون أسئلة مالية على ChatGPT شهريًا، بينما تهدف الميزة الجديدة إلى تقديم إجابات أكثر دقة اعتمادًا على البيانات الحقيقية للمستخدم.

