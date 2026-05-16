تكنولوجيا: ظهور Galaxy M47 على Geekbench يكشف معالجه قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت قاعدة بيانات Geekbench عن تفاصيل جديدة تخص هاتف سامسونج القادم Galaxy M47، بعد ظهوره مؤخرًا ضمن قاعدة بيانات IMEI التابعة لجمعية GSM، ما أكد أن الجهاز قيد التطوير بالفعل.

ووفقًا لنتائج الاختبارات، سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت في النسخة التي ظهرت على المنصة، مع احتمال توفر خيارات أخرى عند الإطلاق الرسمي.

كما أظهرت البيانات أن الهاتف سيأتي بنظام اندرويد 16 مع واجهة One UI 8 من سامسونج.

ولا تزال هذه هي التفاصيل الوحيدة المتوفرة حاليًا حول Galaxy M47، في انتظار ظهور المزيد من التسريبات خلال الفترة المقبلة.

