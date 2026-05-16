تكنولوجيا: شهادات اعتماد تكشف بطارية وذاكرة Tecno Pova 8 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل هاتف Tecno Pova 8 Pro على عدة شهادات اعتماد جديدة، ما كشف عن مجموعة من مواصفاته الرئيسية قبل الإعلان الرسمي عنه، إلى جانب تأكيد اقتراب إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وكانت نسخة Tecno Pova 8 القياسية قد ظهرت سابقًا على Google Play Console، بينما ظهر الآن إصدار Pro ضمن قواعد بيانات TUV Rheinland وFCC.

وكشفت الشهادات أن الهاتف سيضم بطارية بسعة فعلية تبلغ 6340 مللي أمبير، على أن تُسوّق غالبًا كسعة نموذجية تبلغ 6500 مللي أمبير.

كما أظهرت صور FCC التصميم الخارجي للهاتف، مع أبعاد تبلغ 162 × 77 × 8 ملم، إلى جانب دعمه لشبكات 5G وتقنية NFC واتصال Bluetooth وشبكات Wi-Fi مزدوجة النطاق.

ومن ناحية الذاكرة، سيأتي الهاتف بإصدار يضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع توقع توفر نسخ أخرى بمواصفات مختلفة عند الإطلاق.

