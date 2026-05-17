تكنولوجيا: جهاز نينتندو Virtual Boy يحصل على خمس ألعاب جديدة بعد سنوات من التوقف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت نينتندو خمس ألعاب جديدة إلى مكتبة جهاز Virtual Boy عبر خدمة Nintendo Switch Online + Expansion Pack، ضمن خطتها لتوسيع مكتبة الألعاب الكلاسيكية تدريجيًا خلال 2026.
وجاءت الإضافة الجديدة بعد إطلاق أولي محدود في فبراير الماضي، حين توفرت 7 ألعاب فقط مع وعد بإضافة المزيد لاحقًا، وهو ما بدأت الشركة بتنفيذه بالفعل.
وتشمل الألعاب الجديدة:
• V-Tetris
• Jack Bros.
• Space Invaders Virtual Collection
• Virtual Bowling
• Vertical Force
وكانت نينتندو قد أضافت سابقًا لعبتي Mario’s Tennis وMario Clash خلال شهر مارس، بينما لا تزال لعبتان أخريان في الطريق هذا العام، وهما Zero Racers وD-Hopper.
ومن المثير للاهتمام أن اللعبتين الأخيرتين طُورتا أساسًا لجهاز Virtual Boy الأصلي عام 1995، لكنهما لم تصدرا رسميًا في ذلك الوقت.
