تكنولوجيا: سامسونج تبدأ طرح تحديث One UI 8.5 المستقر لهواتف Galaxy S24 وFold6 وFlip6 في أمريكا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج طرح تحديث One UI 8.5 المستقر لهواتف Galaxy S24 وGalaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 داخل الولايات المتحدة، بعد أيام من إطلاقه عالميًا.

ويصل التحديث بإصدارات مختلفة حسب الجهاز، حيث يحمل رقم S928USQU5DZDR لهاتف Galaxy S24 Ultra، ورقم S721USQUBDZDP لهاتف Galaxy S24 FE، بينما يأتي لهاتف Galaxy Z Fold6 بإصدار F956USQU3DZDQ، ولـGalaxy Z Flip6 بإصدار F741USQU3DZDP.

كما تشير التقارير إلى بدء توفر التحديث لهاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24+ أيضًا، رغم عدم الكشف عن أرقام الإصدارات الخاصة بهما حتى الآن.

ووفقًا للمصادر، يقتصر الطرح الحالي داخل الولايات المتحدة على النسخ المرتبطة بشركات الاتصالات فقط، على أن يصل لاحقًا إلى بقية الإصدارات خلال الفترة المقبلة.

ويمكن للمستخدمين التحقق يدويًا من توفر التحديث عبر التوجه إلى الإعدادات ثم قسم تحديث النظام داخل الهاتف.

