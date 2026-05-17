تكنولوجيا: شركة شاومي تطلق مكبر صوت Bluetooth اقتصادي ببطارية تدوم 10 ساعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي أخيرا مكبر الصوت الجديد والمدمج الخاص بها داخل أسواق الاتحاد الأوروبي بعد أن بدأت بطرحه داخل عدة أسواق أخرى خلال الفترة الماضية حيث وصل هذا المكبر الاقتصادي الذي يحمل اسم Bluetooth Speaker Essential إلى المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بسعر يبلغ 12.99 جنيها إسترلينيا ليصبح خيارا أرخص بكثير من الخيارات الحالية التي تقدمها شاومي مثل Sound Outdoor أو Sound Pocket الذي يباع حاليا بمبلغ 24.99 دولارا ويدعم المكبر الجديد اتصال Bluetooth 6.0 المتطور لضمان اتصال مستقر وسريع مع كافة الأجهزة

ووصل مكبر الصوت الجديد إلى منطقة اليورو بأسعار متفاوتة جدا تعتمد على مكان إقامتك حيث يوفر الجهاز بطارية تبلغ سعتها 1000 مللي أمبير تكفي للعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات عند ضبط مستوى الصوت على نسبة 40% ولضمان جودة الصوت زودت شاومي مكبرها بمحرك مقاس 1.5 بوصة ومشع سلبي لتقديم طاقة تصل إلى 5 واط ويجب ملاحظة أن بطارية الجهاز قد تدوم لمدة 2.5 ساعة فقط عند تشغيله بأقصى مستوى للصوت قبل أن يحتاج إلى إعادة الشحن ولضمان عمل الجهاز وتوصيله بالهواتف بسلاسة تامة يتطلب الأمر وجود سعة ممتازة من أي ذاكرة عشوائية داخل الهاتف المتصل لتجنب أي تقطيع بالصوت

ويتوفر مكبر الصوت الاقتصادي من شاومي حاليا بسعر يبلغ 13.99 يورو وهو ما يعادل حوالي 16 دولارا داخل إسبانيا حيث يباع باللون الأخضر فقط بالوقت الحالي وقدمت الشركة خصما على السعر الأصلي البالغ 14.99 يورو والذي يعادل 17 دولارا وهو نفس السعر المستهدف داخل بلجيكا مع توفير خيارين للألوان هما الأسود والأخضر وفي الوقت نفسه وصل الجهاز إلى ألمانيا بسعر يبلغ 19.99 يورو وهو ما يعادل 23 دولارا ورغم أن الفارق يبلغ 6 يورو فقط عن إسبانيا إلا أن هذا يمثل زيادة بنسبة 42% بين دول منطقة اليورو وتوفر الشركة الجهاز باللونين الأسود والأخضر للمستخدمين داخل ألمانيا أيضا