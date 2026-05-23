تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة تكشف هاتف سامسونج القابل للتمدد بكاميرا متحركة مبتكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت براءة اختراع جديدة عن احتمال تطوير سامسونج لهاتف ذكي بشاشة قابلة للتمدد، في خطوة قد تمثل المرحلة التالية بعد نجاح الشركة في سوق الهواتف القابلة للطي.

ووفقًا للتفاصيل التي رصدها موقع WearView، تصف البراءة هاتفًا يعتمد على شاشة قابلة للتمدد إلى جانب وحدة كاميرات خلفية متحركة تتحرك بالتزامن مع تمدد الشاشة.

وتُظهر الرسومات المرفقة في البراءة، بالإضافة إلى التصورات التصميمية، وجود فتحة مخصصة في الجزء الخلفي من الهاتف لاستيعاب وحدة الكاميرات المتحركة.

وعند إخفاء الشاشة داخل الهيكل الرئيسي، يبدو الهاتف مشابهًا للهواتف التقليدية مثل Galaxy S26 Ultra، لكن بمجرد تمدد الشاشة بالكامل يتحول إلى تصميم أقرب لهواتف Galaxy Z Fold القابلة للطي.

كما تشير البراءة إلى إمكانية تزويد الهاتف بمستشعرات قادرة على اكتشاف تغير حجم الشاشة وتحركات الكاميرا والهوائيات، بالإضافة إلى متابعة التعديلات الميكانيكية الناتجة عن حركة الشاشة القابلة للتمدد.

ويُذكر أن سامسونج سبق وأن استعرضت نموذجًا أوليًا لشاشة OLED قابلة للتمدد خلال عام 2023، كما سجلت براءة اختراع أخرى في 2021 لهاتف يجمع بين قابلية الطي والتمدد معًا.

ورغم أن براءات الاختراع لا تضمن بالضرورة وصول المنتجات إلى الأسواق، فإن هذه الخطوة تؤكد استمرار اهتمام سامسونج بتطوير الهواتف القابلة للتمدد، لمنافسة مفاهيم مشابهة ظهرت سابقًا مثل Moto Rizr وTecno Phantom Ultimate.

