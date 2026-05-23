تكنولوجيا: Oppo تكشف تفاصيل جهازها اللوحي الجديد بتصميم نحيف وخفيف ومعالج قوي قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق جهازها اللوحي الجديد Oppo Pad 6 في الصين يوم 25 مايو 2026، وقد بدأت الشركة بالفعل بالكشف عن أبرز مواصفاته قبل الإعلان الرسمي.

وأكدت Oppo أن الجهاز سيعتمد على معالج Dimensity 9500S، وهو معالج موجّه للفئة شبه الرائدة ويجمع بين الأداء القوي والسعر الأقل مقارنة بالأجهزة اللوحية الرائدة.

ووفقًا للشركة، يستطيع الجهاز تحقيق نحو 3.06 مليون نقطة على منصة AnTuTu، وهو رقم يضعه بمستوى الأجهزة المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السابق.

كما سيدعم الجهاز ذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ومن ناحية البطارية، زوّدت Oppo جهازها الجديد ببطارية ضخمة بسعة 10420 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقوة 67 واط، ما يُفترض أن يمنح المستخدم عمر استخدام طويل أثناء التنقل والعمل.

وفيما يخص التصميم، أكدت الشركة أن Oppo Pad 6 سيأتي بهيكل نحيف وخفيف، بسُمك يبلغ 5.99 ملم ووزن يقارب 577 جرامًا، وهي أرقام تُعد مميزة ضمن هذه الفئة.

أما الشاشة، فتأتي بقياس 12.1 بوصة من نوع LCD، مع طبقة مضادة للانعكاسات تساعد على تقليل انعكاس الضوء بنسبة تصل إلى 87% وتقليل التوهج بشكل ملحوظ، إلى جانب تقليل تأثير الإضاءة المحيطة أثناء الاستخدام. وتشير التوقعات إلى دعم الشاشة لمعدل تحديث 144 هرتز ودقة 3000×2120 بكسل.

وأضافت Oppo أن الجهاز سيدعم تطبيقات بمستوى الحواسب، بهدف تعزيز الإنتاجية أثناء التنقل، إلى جانب مجموعة من المزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السعر الرسمي للجهاز، لكن من المتوقع الإعلان عن جميع التفاصيل خلال حدث الإطلاق المرتقب قريبًا.

المصدر