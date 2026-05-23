تكنولوجيا: اندرويد 17 يقدّم أداة جديدة للتبديل بين تطبيقات الوسائط بشكل أسرع وأسهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل مؤخرًا تحديث Android 17 QPR1 Beta 3، والذي جاء مع مجموعة من التغييرات الجديدة على الواجهة، أبرزها إعادة تصميم أداة التبديل بين تطبيقات الوسائط.

وفي الإصدارات الحالية من اندرويد، يظهر مشغل الوسائط داخل لوحة الإشعارات على شكل شريط أفقي يتطلب السحب يمينًا ويسارًا للتنقل بين التطبيقات النشطة، إلا أن Android 17 يقدّم أسلوبًا جديدًا أكثر وضوحًا وسهولة.

ويعتمد التصميم الجديد على تصغير تطبيقات الوسائط الأخرى في بطاقات صغيرة قابلة للتوسيع بمجرد الضغط عليها، ما يجعل عملية التنقل بين التطبيقات أسرع وأكثر سلاسة، كما يساعد المستخدمين الجدد على اكتشاف الميزة بسهولة أكبر.

لكن في المقابل، يؤدي هذا التصميم إلى استهلاك مساحة أكبر داخل لوحة الإشعارات، وهو ما يجعل بطاقة التطبيق النشط أصغر حجمًا، بما في ذلك أزرار التحكم بالموسيقى.

وبما أن الميزة ما تزال ضمن النسخة التجريبية، فمن المتوقع أن تُجري جوجل المزيد من التعديلات عليها قبل إطلاق النسخة النهائية من Android 17 رسميًا.

