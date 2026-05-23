تكنولوجيا: تفكيك Xiaomi 17 Max يظهر لأول مرة في فيديو مسرب يكشف مكوناته الداخلية بالكامل

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 17 Max مؤخرًا، وسرعان ما ظهر اليوم الأول فيديو تفكيك كامل للهاتف يكشف مكوناته الداخلية، وذلك عبر قناة WekiHome على يوتيوب.

وعلى الرغم من أن الفيديو باللغة الصينية، إلا أن تفعيل الترجمة في يوتيوب يتيح فهم التفاصيل بشكل جيد، ما يجعله مرجعًا مهمًا لمحبي التقنية.

ويُعد Xiaomi 17 Max إضافة غير متوقعة إلى سلسلة الشركة الرائدة، إذ يأتي كأول إصدار “Max” ضمن عائلة Xiaomi 17، التي بدأت بإطلاق Xiaomi 17 و17 Pro و17 Pro Max في الصين خلال شهر سبتمبر، ثم تبعتها نسخة Ultra في ديسمبر، ما يعني أن الإصدار الجديد يصل بعد فترة قصيرة نسبيًا من اكتمال السلسلة.

ومن ناحية المواصفات، يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو نفس المعالج المستخدم في بقية أفراد السلسلة، إلى جانب شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.9 بوصة بدقة 1200×2608 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3500 نتس.

كما يأتي الهاتف بذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت من نوع RAM وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، إضافة إلى نظام كاميرات متقدم يضم عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري، وعدسة تيليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تقريبًا مع تقريب بصري 3x، وعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وتعتمد البطارية على سعة ضخمة تصل إلى 8000 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع سلكي بقوة 100 واط، وشحن لاسلكي 50 واط، بالإضافة إلى شحن عكسي سلكي ولاسلكي بقدرة 22.5 واط، كما يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3 من شاومي.

