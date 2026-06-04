تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V6 يفتح باب الطلب المسبق في ماليزيا وسنغافورة مع اقتراب إطلاقه في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor عن بدء فتح باب الطلب المسبق لهاتف Magic V6 في كل من ماليزيا وسنغافورة، وذلك بعد الكشف عنه في أوروبا خلال فعاليات MWC في مارس الماضي، ثم إطلاقه لاحقًا في الصين.

وبهذا الإطلاق التدريجي، تبدأ الشركة طرح هاتفها القابل للطي عالميًا، مع فترة طلب مسبق قصيرة تمتد من 4 يونيو حتى 11 يونيو في كلا السوقين، مع تقديم حوافز وهدايا للمستخدمين الأوائل.

وفي ماليزيا، يتوفر Magic V6 بسعر يبدأ من 7,700 رينغيت ماليزي، مع خيارات ألوان تشمل الأحمر والذهبي والأبيض والأسود. كما يحصل من يقوم بالحجز المبكر على حزمة هدايا بقيمة 3,800 رينغيت، تتضمن ضمان جودة لمدة عامين وحماية من الكسر لمدة عام.

أما في سنغافورة، فيُطرح الهاتف بسعر 2,600 دولار سنغافوري، مع مزايا إضافية تصل قيمتها إلى 1,088 دولارًا، تشمل حماية للشاشات الداخلية والخارجية لمدة عام، إضافة إلى كاميرا DJI Osmo Action 6 كهدية ضمن العرض الترويجي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتوفر الهاتف عبر Honor مباشرة وعدد من الشركاء من شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة، بينما من المتوقع أن يصل لاحقًا إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة القادمة، دون إعلان رسمي عن الأسعار أو المواعيد النهائية بعد.

وفي المقابل، تعمل الشركة حاليًا على مراجعة شاملة للجهاز الجديد، بعد نجاح الجيل السابق Magic V5 الذي حصد تقييمات مرتفعة وجائزة Editor’s Choice، ما يرفع سقف التوقعات للإصدار الجديد.

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