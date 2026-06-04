تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف رسميا عن مواصفات لابتوب Surface Laptop Ultra المذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مايكروسوفت بشكل رسمي عن المواصفات التفصيلية الكاملة لجهازها المحمول الرائد Surface Laptop Ultra والمزود بمنصة إنفيديا RTX Spark المتطورة ويهدف هذا الجهاز الجديد إلى تقديم قدرات معالجة محلية هائلة لمهام الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى بفضل دمجه لمعالج مركزي فائق الكفاءة مع معالج رسوميات RTX الذي يقدم أداء حوسبة مذهل يصل إلى 1 petaflop وتدعم المنصة سعة ضخمة تصل إلى 128GB من الذاكرة العشوائية مما يسمح بتشغيل أضخم النماذج البرمجية محليا دون الحاجة للاعتماد الكامل على الحوسبة السحابية

ويأتي اللابتوب الجديد بتصميم داخلي مطور يتضمن نظام تبريد مبتكر يوفر قدرة تضاعف سعة التبريد المتوفرة في أجهزة Surface Laptop 7 بمقدار 2.5ضعف للتحكم في درجات الحرارة الناتجة عن قوة العتاد ويضم الجهاز شاشة تعمل باللمس من نوع mini-LED PixelSense Ultra بمقاس 15 بوصة وبأبعاد 3×2 وكثافة بكسلات تبلغ 262 ppi مع سطوع ذروة خارق في وضع HDR يصل إلى 2000 nits لتكون الشاشة الأكثر سطوعا في تاريخ هذه السلسلة وبوزن إجمالي يقل عن 2 kg وسماكة تقل عن 18 mm وهيكل متين يتوفر بلوني Platinum و Nightfall

وتتميز مايكروسوفت في هذا الطراز بمنح المستخدمين خيارات صيانة وترقية مرنة تشمل إمكانية استبدال قرص التخزين من نوع SSD بسهولة وهي ميزة يفتقدها المستخدمون في الأجهزة المنافسة كما تم توسيع مساحة لوحة التتبع اللمسية لتصبح أكبر بنسبة 30% مقارنة بالإصدارات السابقة ويحتوي اللابتوب على تشكيلة منافذ متكاملة تشمل ثلاثة منافذ من نوع USB-C ومنفذ USB-A ومخرج HDMI ومنفذ سماعات الرأس وقارئ بطاقات الذاكرة SD لتلبية احتياجات المبدعين بالكامل دون الحاجة لوصلات خارجية

وتحتفظ الشركة سرا بتفاصيل منفذ USB-C الغامض والموجود على الجانب الأيمن حيث تشير تقارير وتجربة الخبراء إلى احتمالية دعمه لتصميم مغناطيسي مبتكر للشحن أو التوصيل الآمن وتضع مايكروسوفت هذا اللابتوب في منافسة مباشرة مع أجهزة MacBook Pro التي تعمل بنظام macOS ليكون البديل الأقوى الذي يعمل بنظام Windows 11 ولم تكشف الشركة بعد عن الأسعار الرسمية أو موعد التوفر الدقيق لمختلف الفئات المتوقع طرحها بالأسواق العالمية في خريف هذا العام