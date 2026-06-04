تكنولوجيا: تسريب تفصيلي يكشف عن مواصفات لابتوب Surface Laptop 8 بمعالجات كوالكوم الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سربت تقارير تقنية تفاصيل شاملة حول جهاز المحمول القادم من مايكروسوفت وهو جهاز Surface Laptop 8 المعتمد على بنية ARM والمقرر إطلاقه رسميا في 16 يونيو 2026 وجاء هذا التسريب ليكشف عن الصور التسويقية والمواصفات الكاملة للجهاز الموجه للمستهلكين بالتزامن مع تسريبات جهاز Surface Pro 12 لتقدم مايكروسوفت تحديثا قويا لسلسلتها الشهيرة من الأجهزة المحمولة بعد الكشف عن نسخة Surface Laptop Ultra الاحترافية

ويعتمد لابتوب Surface Laptop 8 في أدائه على معالجات شركة كوالكوم الحديثة حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين معالج Snapdragon X2 Elite المكون من 12 نواة طراز X2E-78-100 أو معالج Snapdragon X2 Plus المكون من 10 أنوية طراز X2P-64-100 بترددات تصل إلى 4.0 GHz وتضم هذه الرقاقات وحدة معالجة عصبية NPU متطورة تقدم أداء للذكاء الاصطناعي يصل إلى 80 TOPS مع دعم سعة تصل إلى 32 GB من ذاكرة LPDDR5X RAM لتوفير سرعة معالجة محلية فائقة

ويحافظ الجهاز على لغة التصميم الأنيقة المعتادة من مايكروسوفت مع شاشات PixelSense التي تعمل باللمس بمقاسات 13.8 بوصة و 15 بوصة لكن التحديث الأبرز في الشاشة يكمن في عزم الشركة تقديم خيارات شاشات من نوع OLED المتطورة لأول مرة في تاريخ هذه السلسلة كما تقدم الشركة خيار لون جديد ومميز يدعى Jade وهو الأخضر الفاتح لينضم إلى الألوان التقليدية الحالية مثل Platinum و Gold Dune و Black

ويتضمن اللابتوب الجديد حلول تخزين مرنة عبر أقراص SSD قابلة للاستبدال من قبل المستخدم بسعات تصل إلى 512 GB أو 1 TB أو 2 TB ويحتوي طراز 13.8 بوصة على بطارية بقدرة 54 Wh تدعم تشغيل الفيديو حتى 20 ساعة بينما يضم طراز 15 بوصة بطارية بقدرة 66 Wh تدعم التشغيل حتى 19 ساعة ومن المتوقع طرح الأجهزة بأسعار فئة رائدة يوم 16 يونيو 2026 دون دعم ميزة Privacy Display المخصصة لنسخ الشركات