تكنولوجيا: شركة كيوناب تكشف عن نظام تخزين شبكي مدمج بمرونة فائقة للمستقبل #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كيوناب بشكل رسمي عن جهاز تخزين شبكي مكتبي جديد يتميز بحجمه الصغير للغاية ومرونته العالية مقارنة بالأنظمة التقليدية الضخمة وجاء استعراض هذا الجهاز الجديد ضمن فعاليات معرض Computex 2026 ليوفر حلولا مبتكرة للمستخدمين الراغبين في بناء مصفوفات RAID متعددة المستويات دون الحاجة للاعتماد على أنظمة الرفوف الكبيرة أو الأجهزة المخصصة للأقراص الكبيرة حيث ينجح النظام في توفير مساحة هائلة تتسع لعدد كبير من وسائط التخزين في هيكل مدمج يناسب المكاتب الصغيرة

ويدعم نظام التخزين الشبكي NAS الجديد إمكانية تركيب 10 أقراص تخزين مختلفة حيث يحتوي الهيكل على 8 فتحات مخصصة للأقراص بمقاس 2.5 بوصة سواء كانت من نوع HDDs التقليدية أو أقراص SSDs السريعة بالإضافة إلى فتحتين أصغر حجما تدعمان إضافة قرصين من نوع M.2 بتنسيق 2280 عبر محولات خاصة وتتوافق هذه الفتحات مع معيار E1.S SSD الخاص بخوادم مراكز البيانات المتقدمة مما يضمن جاهزية النظام الكاملة للتعامل مع حلول التخزين المستقبلية فائقة السرعة

ويعتمد الجهاز في قوته التشغيلية على معالج متطور من شركة إنتل وهو معالج Core Ultra X7 358H الذي يوفر قدرات حوسبة ممتازة لإدارة البيانات بكفاءة عالية ويأتي العتاد الداخلي مدعوما بسعة أساسية تبلغ 32 GB ذاكرة عشوايئة مع إمكانية مضاعفة هذه السعة عند حاجة المستخدم لتشغيل تطبيقات ثقيلة أو إدارة عمليات معقدة تتطلب موارد نظام قوية ومستقرة لتلبية طموحات المحترفين

ويوفر الجزء الخلفي للجهاز خيارات اتصال موسعة تشمل منفذ من نوع SFF-8088 لتوصيل كابلات mini-SAS لتوسيع السعة التخزينية وربط أقراص صلبة إضافية بجانب منفذي شبكة بسرعة 10GbE من نوع RJ45 والعديد من منافذ USB ومخرج HDMI لتوصيل شاشة عرض خارجية وتخطط شركة كيوناب لطرح هذا النظام الجديد في الأسواق العالمية خلال الربع الرابع من عام 2026 ولم تكشف الشركة عن الأسعار الرسمية المتوقعة حتى الآن