تكنولوجيا: الكشف رسميا عن سوار Apple Watch الحصري لعام 2026 بمناسبة تحدي Close Your Rings لموظفي أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ موظفو شركة أبل الذين شاركوا في التحدي السنوي للموظفين المعروف باسم Close Your Rings Challenge في استلام سوار حصري ومحدود الإصدار من ساعة Apple Watch بالإضافة إلى دبوس معدني مطلي بالمينا ذو تصميم خاص ومميز بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق هذا التحدي الداخلي السنوي بالشركة

ويأتي سوار هذا العام بتصميم فريد من فئة Sport Loop باللون الأسود الكلاسيكي ويتميز باحتوائه على عروات تثبيت خاصة وقطعة طرفية ملونة بألوان تطابق تماما حلقات الأنشطة اللياقية الشهيرة في ساعة Apple Watch وهي حلقة حرق السعرات والحرائق المتمثلة في Move وحلقة التمارين الرياضية Exercise وحلقة الوقوف Stand لتمنح السوار مظهرا حيويا يعبر عن أهداف التحدي

ونظرا لأن هذه التشكيلة من الأساور تقتصر فقط على موظفي أبل المكافحين ولا يتم بيعها بشكل مباشر للجمهور أو العملاء في المتاجر فإنها تعتبر قطعا نادرة للغاية وقيمة في أسواق الملحقات ويمكن للمستخدمين تتبع ومراقبة مئات الإصدارات المختلفة من أحزمة ساعة Apple Watch التي تم إطلاقها رسميا منذ عام 2015 وحتى الآن عن طريق الاستعانة بتطبيق Bandbreite المتوفر على هواتف أيفون لتوفير تجربة ممتازة تلبي شغف المتابعين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة ممكنة للمستعرضين