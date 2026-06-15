تكنولوجيا: Lenovo تطلق حاسبًا محمولًا جديدًا بشاشة OLED ساطعة وذاكرة تصل إلى 96 جيجابايت RAM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Lenovo بهدوء الحاسب المحمول الجديد Yoga Pro 7 15ASH11 للأسواق العالمية، ليقدم مواصفات قوية تستهدف المستخدمين الباحثين عن الأداء المرتفع في الأعمال الإبداعية والمهام المكثفة.

ويعتمد الجهاز على معالج AMD Ryzen AI Max+ 388 مع معالج الرسوميات Radeon 8060S المدمج، بدلًا من منصة Intel وبطاقات Nvidia المستخدمة في بعض الإصدارات الأخرى من السلسلة.

وزودت Lenovo الجهاز بشاشة OLED قياس 15 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، بينما يصل السطوع الأقصى إلى 1100 شمعة عند عرض محتوى HDR.

كما يأتي الحاسب ببطارية سعة 84 واط/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 140 واط عبر منفذ USB-C، إلى جانب تصميم نحيف بسماكة 16.7 ملم.

ومن أبرز مزايا الجهاز دعمه لذاكرة LPDDR5X-8000 بسعة تصل إلى 128 جيجابايت، مع إمكانية تخصيص ما يصل إلى 96 جيجابايت منها كذاكرة VRAM لمعالج الرسوميات، وهي ميزة نادرة في الحواسب المحمولة وتعزز أداء المهام الرسومية والذكاء الاصطناعي.

كذلك يضم الجهاز منفذين لوحدات التخزين SSD، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في الترقية والتوسعة مستقبلًا.

ولم تكشف Lenovo حتى الآن عن الأسعار أو موعد التوفر الرسمي في مختلف الأسواق.

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