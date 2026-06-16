تكنولوجيا: إيلون ماسك يدفع سامسونج إلى توسيع استثماراتها وتنويع مصادر إيراداتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واصلت سامسونج تنويع مجالات أعمالها التقنية، بعدما كشفت تقارير جديدة عن تعاونها مع شركة Neuralink التابعة لإيلون ماسك لتصنيع الجيل القادم من شرائح واجهات الدماغ والحاسب.

ووفقًا لمصادر صناعية نقلتها صحيفة كورية، بدأت سامسونج منذ نهاية العام الماضي تطوير الجيل الرابع من شرائح Neuralink، كما شرعت بالفعل في إنتاجها باستخدام تقنية تصنيع بدقة 4 نانومتر.

وتشير المعلومات إلى أن Samsung Foundry ستبدأ شحن هذه الشرائح خلال النصف الأول من عام 2027، على أن تنطلق عمليات الإنتاج الكمي قبل نهاية العام نفسه إذا سارت الخطط كما هو متوقع.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا للعلاقة القائمة بين سامسونج وإيلون ماسك، إذ تتولى الشركة الكورية أيضًا تصنيع شرائح مخصصة لأنظمة القيادة الذاتية Full Self-Driving التابعة لشركة Tesla.

ومن المثير للاهتمام أن شركة TSMC كانت المورد الرئيسي لشرائح Neuralink حتى الجيل الثالث، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستواصل الاعتماد على TSMC إلى جانب سامسونج في الأجيال المقبلة أم ستكتفي بالشريك الكوري.

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