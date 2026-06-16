تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold8 قد يتفوق على Fold8 Ultra في متانة الشاشة القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير حديثة أن سامسونج تعتزم استخدام طبقات مختلفة السماكة من الزجاج فائق النحافة (UTG) في هاتفيها القابلين للطي Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra، اللذين يُتوقع الكشف عنهما خلال شهر يوليو المقبل إلى جانب Galaxy Z Flip8.

ويُعد الزجاج فائق النحافة الطبقة الواقية العليا للشاشة القابلة للطي، حيث يساهم في تقليل ظهور التجعد في منتصف الشاشة مع توفير حماية إضافية ضد الصدمات والخدوش.

ووفقًا للتقرير، سيأتي هاتف Galaxy Z Fold8 بإصدار الشاشة العريضة مع طبقة UTG بسماكة 60 ميكرومترًا، بينما سيعتمد Galaxy Z Fold8 Ultra على طبقة أرق بسماكة 45 ميكرومترًا، وهي السماكة نفسها المستخدمة في Galaxy Z Fold7 الحالي.

ومن المتوقع أن يساعد الزجاج الأكثر سماكة في Galaxy Z Fold8 على تقليل ظهور خط الطي بشكل أفضل مقارنة بإصدار Ultra. ومع ذلك، فإن الطبقات الأكثر سماكة تكون عادة أقل مرونة وقد تتعرض لضغط أكبر مع الاستخدام المتكرر لآلية الطي مقارنة بالزجاج الأرق.

وتشير المعلومات إلى أنه إذا أثبتت هذه التقنية نجاحها في Galaxy Z Fold8، فقد تعتمد سامسونج الزجاج الأكثر سماكة في الجيل التالي من سلسلة Ultra المقرر إطلاقه خلال عام 2027.

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