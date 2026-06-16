تكنولوجيا: Oppo تكشف عن Oppo AI Pen: قلم ذكي بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo عن قلمها الذكي الجديد Oppo AI Pen، الذي يأتي كملحق اختياري يركز بشكل أساسي على تعزيز الإنتاجية وتسهيل التعامل مع المحتوى اليومي.

ويقدّم القلم تجربة كتابة سلسة واستجابة دقيقة، كما يتكامل مع ميزات Oppo المختلفة مثل Mind Space وأنظمة تنظيم المحتوى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للشركة، يمكنه تحويل الملاحظات المكتوبة يدويًا إلى محتوى منظم مثل القوائم والمخططات، إضافة إلى إمكانية استخدامه في التحديد المباشر داخل المستندات والمواقع والصور، ما يجعله مناسبًا للاجتماعات والبحث السريع وتحرير المحتوى.

وعلى صعيد الاستخدام اليومي، يثبت القلم فائدته بشكل خاص في المهام التي تتطلب جمع وتنظيم كميات كبيرة من المعلومات، حيث يساعد المستخدمين الذين يعتمدون على الكتابة أو الرسم أو التدوين على أجهزة مثل Oppo Find N6 في تسريع سير العمل بشكل ملحوظ.

كما يتيح التحكم في الجهاز دون الحاجة المستمرة للتفاعل مع الشاشة، وهو ما يفيد عند التعامل مع المستندات الطويلة أو الملاحظات المعقدة.

ويعتمد القلم على الاتصال عبر Bluetooth، مما يعني أنه يحتاج إلى شحن دوري، ويتم ذلك عبر علبة مخصصة تحتوي على نقاط شحن (pogo pins) توفر الطاقة اللازمة.

ومن حيث المزايا الذكية، يدعم القلم وظيفة مشابهة لميزة Google Circle to Search، حيث يمكن للمستخدم تحديد المحتوى على الشاشة عبر الرسم حوله مع الضغط المطوّل على الزر، ليظهر بعد ذلك قائمة تتيح معالجة المحتوى أو مشاركته أو حفظه مباشرة، بالإضافة إلى الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يظل Oppo AI Pen محدودًا في بعض الجوانب، إذ لا يُعد أداة احترافية للرسم أو التصميم الدقيق، كما لا يُبرز دعمًا واضحًا لحساسية الضغط أو التعرف على الميل، ولا يعمل كجهاز تحكم عن بعد.

بالإضافة إلى ذلك، يُباع بشكل منفصل عن الهاتف، ويبلغ سعره أكثر من 100 دولار، ما يجعله خيارًا إضافيًا غير أساسي للمستخدمين.

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