تكنولوجيا: هاتف هواوي الثلاثي القابل للطي يظهر في براءة اختراع جديدة بتصميم عمودي مبتكر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت براءة اختراع جديدة عن توجه محتمل من هواوي لتوسيع مفهوم الهواتف ثلاثية الطي إلى فئة الهواتف القابلة للطي عموديًا، بعد أن كانت أول شركة تقدم هاتفًا ثلاثي الطي تجاريًا مع Mate XT Ultimate في عام 2024.

وتُظهر الرسومات المسربة تصميمًا مبتكرًا يعتمد على طي الشاشة عموديًا عبر مفصلتين، وهو مفهوم لم نشهده حتى الآن في أي هاتف مطروح بالأسواق. ويسمح هذا التصميم بتحويل الجهاز إلى شكل أكثر إحكامًا عند الطي، مع الحفاظ على شاشة كبيرة عند فتحه بالكامل.

ويعتمد الهاتف على هيكل يشبه حرف S، حيث يمكن فتح الشاشة بالكامل أو طيها لتصبح بحجم يقارب ثلث مساحتها الأصلية، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في الاستخدام والتنقل.

كما تشير وثائق براءة الاختراع إلى وجود درع خاص مدمج داخل التصميم، يهدف إلى تقليل فقدان الإشارة عند طي الجهاز، وهي مشكلة قد تواجه الأجهزة ذات الهياكل المعقدة والقابلة للطي.

ورغم أن هذه المعلومات تستند إلى براءة اختراع فقط، ولا يوجد تأكيد على تحويلها إلى منتج تجاري، فإنها تعكس اهتمام هواوي بمواصلة الابتكار في سوق الهواتف القابلة للطي واستكشاف تصاميم جديدة غير تقليدية.

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