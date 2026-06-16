تكنولوجيا: فوكس تستحوذ على Roku في صفقة مفاجئة لتعزيز حضورها في البث الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Fox Corporation عن دخولها في اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة Roku، في صفقة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق البث التلفزيوني والخدمات الرقمية.

وبموجب الاتفاق، ستقوم Fox بشراء سهم Roku بسعر 160 دولارًا، على أن يتم دفع 96 دولارًا نقدًا، بينما يُستكمل الباقي على شكل أسهم من Fox، ما يقدّر قيمة الصفقة الإجمالية بحوالي 22 مليار دولار.

ومع ذلك، لا يزال حجم المبلغ الفعلي المدفوع من Fox غير واضح بالكامل، رغم حصول الشركة على تمويل مرحلي بقيمة 12 مليار دولار من Morgan Stanley لدعم الصفقة.

ومن المتوقع أن تُستكمل عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ووفقًا للشركتين، فإن هذه الخطوة تجمع بين قوة Fox في المحتوى الإخباري والرياضي المباشر، ومنصة Roku الرائدة في مجال التلفزيون المتصل التي تصل إلى أكثر من 100 مليون منزل حول العالم.

كما أوضح البيان الرسمي أن دمج الشركتين سيخلق منظومة متكاملة تشمل المحتوى المتميز والتوزيع الواسع والوصول الجماهيري عبر البث التقليدي والرقمي، مما يعزز تجربة المشاهدة ويطوّر آليات اكتشاف المحتوى وتقديمه للمستخدمين والمعلنين.

وأكدت Fox أنها ستواصل تشغيل Roku كمنصة مفتوحة ومرنة لشركائها، بينما يتوقع أن تصبح الشركة المدمجة ثالث أكبر لاعب في سوق التلفزيون داخل الولايات المتحدة من حيث نسبة المشاهدة.

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