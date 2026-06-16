تكنولوجيا: بريطانيا تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت الحكومة البريطانية خططًا جديدة تهدف إلى منع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الرقمية للفئات العمرية الصغيرة.

ووفقًا للخطة، سيشمل الحظر منصات شهيرة مثل Snapchat وTikTok وYouTube وInstagram وFacebook وX، بينما لن يمتد إلى تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp وSignal.

كما تعتزم الحكومة فرض قيود إضافية على بعض الخصائص التي تعتبرها ضارة، مثل البث المباشر والتواصل بين الأطفال والأشخاص الغرباء. ولن تقتصر هذه الإجراءات على منصات التواصل الاجتماعي فقط، بل ستشمل أيضًا خدمات رقمية أخرى مثل مواقع الألعاب الإلكترونية، على أن تُطبق على المستخدمين دون 17 عامًا.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة حظر روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ذات الطابع العاطفي أو الرومانسي على من هم دون 18 عامًا، بالإضافة إلى منع أي خصائص مشابهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ومن المتوقع أن تدخل الدفعة الأولى من هذه اللوائح حيز التنفيذ خلال الربيع المقبل، رغم أن آليات التطبيق والتحقق من أعمار المستخدمين لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

ولهذا الغرض، كلفت الحكومة هيئة Ofcom بإجراء دراسة عاجلة لتحديد أفضل الوسائل التقنية للتحقق من أن المستخدم يبلغ 16 عامًا أو أكثر، مع التأكيد على توفير التمويل اللازم للهيئة من أجل تنفيذ هذه الإجراءات ومراقبة الالتزام بها.

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