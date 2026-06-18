تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف OnePlus N6 الجديد والموجه للفئة الاقتصادية ببطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus لإطلاق أول هاتف من سلسلة N series في الأسواق الهندية في يوم 30 يونيو من عام 2026 الحالي وقبل موعد الإطلاق الرسمي أكدت الشركة على ميزة رئيسية وبارزة للغاية سيمتلكها هاتف OnePlus N6 القادم لتلبية تطلعات المستخدمين وبأعلى جودة ممكنة

ومن خلال حسابها الرسمي على منصة X كشفت شركة OnePlus أن هاتف N6 سيضم بطارية ضخمة للغاية بسعة تبلغ 8000mAh وتزعم شركة OnePlus أن هاتف N6 يمتلك أكبر بطارية في هذه الفئة السعرية وألمحت تفاصيل إضافية إلى أن الهاتف سيتم طرحه في الفئة السعرية التي تتراوح بين 159 إلى 212 دولار ومن المثير للاهتمام أن هاتف OnePlus N6 يتفوق حتى على سعة بطارية الهاتف الرائد للشركة OnePlus 15 الذي يضم بطارية بسعة 7300mAh والمعروض حاليا بسعر 849 دولار

وحتى الآن لم تؤكد الشركة بشكل رسمي باقي المواصفات التقنية الخاصة بالجهاز ومع ذلك تم رصد هاتف من شركة OnePlus يحمل رقم الموديل CPH2955 على منصة اختبارات الأداء الشهيرة Geekbench وتوضح التسريبات أن هذا الجهاز المنتظر هو هاتف N6 حيث تم إدراجه مع معالج من شركة MediaTek بموديل MediaTek MT6835 مقترنا بمعالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2

ويشير هذا التسريب القوي إلى أن هاتف OnePlus N6 قد يعمل بواسطة معالج من سلسلة Dimensity 6000 series المتطورة كما كشفت قوائم منصة Geekbench أن الهاتف سيأتي مزودا بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا وسيعمل بواسطة نظام التشغيل الأحدث Android 16 وحقق الجهاز نتيجة تبلغ 788 نقطة في اختبارات النواة الواحدة ونتيجة تبلغ 1993 نقطة في اختبارات الأنوية المتعددة لمعالج CPU وبشكل منفصل كشفت تسريبات أخرى معلومات وتفاصيل حول شاشة الجيل القادم من هاتف OnePlus 16