تكنولوجيا: جوجل تكشف الجدول الزمني الجديد لتغييرات تثبيت التطبيقات من خارج المتجر في اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل عن الجدول الزمني الرسمي لتطبيق التغييرات الجديدة الخاصة بتثبيت التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية على نظام اندرويد، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الأمان والتحقق من هوية المطورين.

وبدأت الشركة خلال الشهر الجاري طرح خدمة نظام جديدة تُثبت تلقائيًا على معظم أجهزة اندرويد، وستُستخدم لاحقًا للتحقق من تسجيل المطورين.

وفي يوليو، ستطلق جوجل واجهة Android Developer ID Status API عالميًا، إلى جانب بدء الوصول المبكر إلى واجهات Android Developer Console API. كما ستوفر حسابات التوزيع المحدود للمطورين الهواة والطلاب، والتي تسمح بمشاركة التطبيقات مع ما يصل إلى 20 جهازًا دون الحاجة إلى إثبات هوية حكومي أو دفع رسوم.



أما خلال أغسطس، فستُتاح حسابات التوزيع المحدود عالميًا، بالإضافة إلى إطلاق واجهة Android Developer Console API بشكل رسمي. كما ستوفر جوجل مسارًا متقدمًا للمستخدمين المحترفين لتثبيت التطبيقات من مطورين غير موثقين.

واعتبارًا من 30 سبتمبر، ستبدأ إجراءات التحقق الجديدة في البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، حيث سيُطلب تسجيل التطبيقات في المتاجر المشاركة، بما في ذلك Google Play وGalaxy Store وHonor App Market وOppo App Market وGetApps وغيرها.

ورغم ذلك، سيظل بإمكان المستخدمين تثبيت التطبيقات غير المسجلة عبر أداة Android Debug Bridge (ADB) أو من خلال المسار المتقدم الذي توفره جوجل.

وتخطط الشركة لتوسيع متطلبات التحقق من المطورين عالميًا خلال عام 2027، بعد جمع الملاحظات من المستخدمين والشركاء ومجتمع المطورين.

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