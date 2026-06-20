تكنولوجيا: لينوفو تطلق شاشة الألعاب الاقتصادية الجديدة Lecoo N2521SQ بدقة QHD ومعدل تحديث يبلغ 275Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألتزمت لينوفو بتقديم خيارات ممتازة لمجتمع اللاعبين حيث أطلقت شاشة ألعاب جديدة بأسعار اقتصادية ومناسبة للغاية تحت مظلة علامتها التجارية الفرعية في الأسواق الصينية وتحمل الشاشة الجديدة اسم Lecoo N2521SQ وتتميز بقدومها مع لوحة متطورة من نوع Fast IPS بمقاس يبلغ 24.5 inch وبدقة عرض أصلية تصل إلى 2560×1440 pixels ويكمن العامل الأبرز والأقوى في هذه الشاشة في دعمها لمعدل تحديث خارق وفائق السرعة يصل إلى 275Hz لتوفير تجربة بصرية سلسة للغاية ومثالية لعشاق الحركة السريعة

وتؤكد لينوفو أن شاشة الألعاب الجديدة تغطي نسبة تبلغ 99% من النطاق اللوني DCI-P3 بينما تغطي من النطاق اللوني sRGB نسبة تصل إلى 132% وتعد هذه الأرقام والمؤشرات ممتازة ومثالية جدا للمستخدمين الذين يبحثون عن شاشة عرض مخصصة للألعاب والمهام التشغيلية وفي نفس الوقت تكون مناسبة وعملية للاستخدام في الأعمال والمهام المهنية اليومية بكفاءة عالية دون التضحية بدقة الألوان للمستعرضين

ويبلغ معدل السطوع التقليدي للشاشة حوالي 300 nits وأوضحت لينوفو أن الشاشة تدعم تقنيات العرض الديناميكي HDR وتتضمن أيضا ميزات وتقنيات مخصصة لمجتمع اللاعبين مثل وضع Game Plus الذي يوفر ميزة المساعدة في التصويب عبر تقنية crosshair assist ومع ذلك لا يوجد أي ذكر لدعم تقنيات المزامنة الشهيرة FreeSync أو تقنية G-Sync والتي يرجح غيابها وعدم دمجها في الجهاز بسبب التكلفة المنخفضة جدا للشاشة مقارنة بمعدل التحديث الفائق البالغ 275Hz وللمقارنة فإن شاشة Samsung 25″ Odyssey G4 والتي تدعم كلا التقنيتين تعرض حاليا بسعر 182.94 دولار والشاشة تأتي مع خيارات أساسية ومباشرة تشمل منفذ واحد من نوع DisplayPort 1.4 ومنفذين من نوع HDMI 2.0 ويعد الحامل القابل للتعديل والتصميم العصري الأنيق من بين المزايا البارزة الأخرى للشاشة وفي الأسواق الصينية تتوفر شاشة Lecoo N2521SQ بسعر التجزئة يبلغ 131.41 دولار وبما أن المنتجات التي تحمل العلامة التجارية Lecoo لا تشهد عادة عمليات إطلاق عالمية فإن فرص وصول هذه الشاشة إلى الأسواق الدولية تبدو ضئيلة للغاية لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين