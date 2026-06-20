تكنولوجيا: اوبو تؤكد رسميا موعد إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Reno 16 وتكشف عن مواصفات الكاميرا والملحقات القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت اوبو سلسلة هواتف Oppo Reno 15 في الأسواق العالمية خلال شهر يناير من عام 2026 الحالي لتكون بمثابة تشكيلة متميزة من الهواتف متوسطة الفئة والآن قامت الشركة بتأكيد وصول الجيل الجديد من عائلة Reno 16 series إلى الأسواق الدولية والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم وجاء هذا الإعلان بعد أن تم إطلاق هاتفي Reno 16 وهاتف Reno 16 Pro بالفعل داخل الأسواق الصينية في وقت سابق ومع ذلك تشير العديد من التسريبات والتقارير التقنية إلى أن النسخ العالمية الموجهة للأسواق الدولية قد تشهد بعض الاختلافات في المكونات العتادية والقطع الداخلية مقارنة بالإصدارات التي انطلقت في الصين للمستعرضين

وأكدت الشركة أن سلسلة Reno 16 العالمية ستضم ثلاثة طرازات مختلفة تشمل النسخة القياسية Reno 16 ونسخة البرو Reno 16 Pro بالإضافة إلى طراز Reno 16F وكشفت Oppo أن التشكيلة الجديدة ستأتي مجهزة مع كاميرا أمامية متطورة ومخصصة لصور السيلفي فائقة الاتساع بدقة تصل إلى 50MP كما ستدعم الهواتف ميزة ذكاء اصطناعي جديدة تدعى AI Remix Collage لدمج وتعديل الصور وسيعمل النظام بواسطة واجهة تشغيل ColorOS 16 المبنية بالكامل على نظام التشغيل الأحدث Android 16

وتتوفر تشكيلة هواتف Reno 16 حاليا للطلب المسبق في أسواق آسيوية محددة تشمل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند ومن المقرر إطلاق السلسلة رسميا في أسواق إندونيسيا في يوم 3 يوليو المقبل بينما ستنطلق في أسواق ماليزيا في يوم 8 يوليو ولم يتم تأكيد مواعيد الإصدار الدقيقة والتفاصيل اللوجستية لباقي الدول العالمية الأخرى حتى الآن وإلى جانب سلسلة الهواتف الجديدة أكدت اوبو أيضا إطلاق ملحق الهاتف المبتكر Oppo Bubble بالإضافة إلى طرازين من السماعات اللاسلكية الجديدة وهما Enco Air5 وسماعة Enco Air5s