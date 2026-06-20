تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد Yoga Pro 7 15ASH11 في الأسواق العالمية بشاشة OLED وميزات معالجة خارقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدرجت لينوفو ثاني حاسوب محمول لها يعتمد على منصات AMD Strix Halo عبر موقعها الرسمي للمواصفات التقنية PSREF وكان قد تم الكشف عن هذا الجهاز لأول مرة في شهر مارس الماضي ضمن فعاليات معرض MWC 2026 ويحمل الكمبيوتر الجديد اسم Yoga Pro 7 15ASH11 ويأتي كإصدار أقل تركيزا على الألعاب مقارنة بطراز Legion 7a 15ASH11 السابق ومع ذلك يستفيد الجهاز بشكل هائل من وحدة الرسوميات المدمجة الفائقة AMD Radeon 8060S iGPU والتي تقدم أداء قويا يعادل بطاقة الرسوميات المنفصلة Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU المتواجدة في جهاز Asus ROG Flow Z13 والمعروض حاليا بسعر 2030 دولار

والآن قامت لينوفو بطرح حاسوب Yoga Pro 7 15ASH11 بشكل هادئ في أسواق عالمية محددة حيث يمكن للمستهلكين شراؤه الآن في أستراليا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا بالإضافة إلى إدراج اللابتوب في الأسواق الأوروبية مما يشير إلى أن الجهاز سيحصل على إطلاق عالمي كامل وشامل في وقت لاحق من الشهر الحالي أو في أوائل شهر يوليو المقبل كحد أقصى ويتوفر الجهاز حاليا مع خيارات تكوين تشمل ذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجا أو 64 جيجا وسعات تخزينية بحجم 512 جيجا أو 1 تيرا من نوع SSD ونتيجة لذلك يمكن للحاسوب تخصيص سعة هائلة تصل إلى 48 جيجا من ذاكرة VRAM لوحدة الرسوميات المدمجة Radeon 8060S iGPU ولكن يقتصر هذا التخصيص الضخم فقط عند اختيار نسخة الذاكرة العشوائية الأكبر بسعة 64 جيجا

وبغض النظر عن خيارات الذاكرة تأتي جميع طرازات Yoga Pro 7 15ASH11 مجهزة ببطارية قوية بقدرة 84 Wh تدعم الشحن السريع بقوة 140 W وتضم شاشة عرض مذهلة بمقاس 15.3 inch من نوع OLED بدقة 2.5K ومعدل تحديث سريع للغاية يبلغ 165 Hz وتصل مستويات السطوع في ذروتها إلى 1100 nits عند تشغيل وضع HDR الممتاز

وعلاوة على ذلك قامت لينوفو بتزويد اللابتوب بمعالج قوي من نوع Ryzen AI Max+ 388 القائم على بنية Zen 5 والذي يحتوي على 8 أنوية من فئة CPU و 16 خيط معالجة threads وينطلق حاسوب Yoga Pro 7 15ASH11 بسعر يبلغ 3799 دولار أسترالي في أستراليا وحوالي 23301 دولار هونج كونج في هونج كونج وبسعر 8952 رينغيت في ماليزيا و 3402 دولار سنغافوري أي ما يعادل تقريبا 2636 دولار في سنغافورة وباختصار يعد هذا الطراز المعتمد على رقاقات شركة AMD أرخص بكثير بشكل ملحوظ مقارنة بالإصدار المنافس الذي يعمل بمعالجات Intel Panther Lake والذي تم مراجعته في وقت سابق من هذا الشهر لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات المستخدمين