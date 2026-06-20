تكنولوجيا: اسوس تطلق إصدارا جديدا من حاسوبها المحمول المخصص للألعاب ROG Zephyrus G16 بمعالج رسوميات بقوة 160 W وذاكرة عشوائية بسعة 64 GB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت اسوس بتحديث تشكيلة حواسبها المحمولة المخصصة للألعاب بشكل هادئ من خلال طرح طراز جديد ومتطور من جهازها الشهير ROG Zephyrus G16 لعام 2026 في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكان الجهاز يباع في السابق بشكل حصري مع معالج رسوميات من نوع GeForce RTX 5070 Ti وذاكرة عشوائية بسعة 32 GB ورغم أن ذلك الإصدار كان يأتي مع قوة TGP معززة لتصل إلى 140 W إلا أنه كان يتخلف في الأداء التشغيلي عن الجيل السابق له المزود ببطاقة GeForce RTX 5090 والذي صدر في منتصف عام 2025 والمعروض حاليا بسعر يبلغ 4599 دولار

والآن قامت اسوس بمعالجة هذا التفاوت التقني بشكل ملحوظ من خلال إضافة خيار معالج الرسوميات الفائق GeForce RTX 5080 لجهاز ROG Zephyrus G16 ويأتي هذا المعالج الرسومي مقترنا بنفس المعالج المركزي لطراز GeForce RTX 5070 Ti وهو معالج Core Ultra 9 386H وتستفيد بطاقة GeForce RTX 5080 الجديدة من ميزة استهلاك طاقة TDP أعلى بشكل كبير وتفصيلا تسمح اسوس لبطاقة الرسوميات بالعمل بقوة أعلى بمقدار 10 W في وضع التوربو Turbo Mode وتزداد القوة بمقدار 20 W إضافية عند الانتقال إلى الوضع اليدوي Manual Mode ونتيجة لذلك يمكن لجهاز ROG Zephyrus G16 الجديد توفير طاقة إخراج هائلة تصل إلى 160 W لمعالج الرسوميات GeForce RTX 5080 حيث يتم تخصيص 25 W منها لتقنية الموازنة الذكية الفائقة من Nvidia والمعروفة باسم Dynamic Boost

ووفقا لاختبارات الأداء التشغيلي فإن الانتقال من استخدام بطاقة GeForce RTX 5070 Ti إلى بطاقة GeForce RTX 5080 المتطورة يمنح المستخدم قفزة وتحسنا في أداء الألعاب بنسبة تصل إلى 16% ومن المتوقع أن تتسع هذه الفجوة بشكل أكبر لصالح البطاقة الجديدة عند تشغيل الألعاب الثقيلة والمكثفة التي تتطلب استهلاكا عاليا لذاكرة الرسوميات VRAM حيث تمتاز بطاقة GeForce RTX 5080 بقدومها مع ذاكرة أكبر بمقدار الثلث لتصل سعتها إلى 16 GB مقارنة بسعة تبلغ 12 GB فقط في طراز GeForce RTX 5070 Ti

وتطلب اسوس سعرا أعلى بنسبة تبلغ 29% للحصول على هذه التجربة الفريدة والقوية حيث يبلغ السعر الرسمي المقترح للجهاز الجديد حوالي 4799 دولار ويمكن إرجاع هذه الفجوة السعرية البالغة 1100 دولار جزئيا إلى قيام اسوس بتضمين ذاكرة عشوائية ضخمة للغاية تصل سعتها إلى 64 GB لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين