تكنولوجيا: أبل تخطط لاعتماد نطاق ألوان أوسع لشاشات أجهزة MacBook Pro وأيضا iMac وكذلك iPad Pro المستقبلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقرير جديد أن أبل تعتزم تبني لوحات شاشات من فئة OLED متطورة للغاية ولها القدرة على عرض نطاق أوسع بكثير من الألوان لتغطية ما يصل إلى 95% من معيار الألوان العالمي BT 2020 والذي يمثل طيفا أوسع وأعمق بكثير مقارنة بمعيار DCI P3 الحالي الذي تستهدفه شاشات أبل في الوقت الراهن ويعني هذا الأمر عمليا تقديم ألوان حمراء وخضراء وزرقاء أكثر عمقا ودقة ويتطلب الوصول إلى هذه الألوان الغنية تحكما أكثر دقة في الضوء الذي تنبعث منه الشاشة إلى جانب تحقيق كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة ولذلك تتوقع TrendForce أن ترتكز المنافسة القادمة في عالم شاشات OLED على تحقيق التوازن المثالي بين دقة الألوان واستهلاك الطاقة والأداء العام بدلا من التركيز التقليدي على مواصفات السطوع والنحافة

وكانت أبل قد جلبت تقنية OLED لأول مرة إلى أجهزة iPad Pro في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل هذه التكنولوجيا المتطورة إلى حواسيب MacBook Pro المحمولة في الفترة ما بين عام 2026 الحالي وأوائل عام 2027 القادم وللوصول إلى هذا النطاق اللوني الأوسع يعمل مصنعو الشاشات على تغيير التركيبة الكيميائية للطبقة الداخلية الموجودة داخل كل بكسل والتي تنتج الضوء بالفعل والانتقال من الصيغ البسيطة التقليدية نحو تصميمات أكثر تطورا تتيح نقل الطاقة بين المواد بكفاءة أعلى

وتشير TrendForce إلى العديد من هذه الأساليب التقنية الجديدة حيث يركز الأسلوب الأول على جعل البكسل يبعث لونا أكثر نقاء ودقة وهو ما يسمح للشاشة بالوصول إلى أهداف معيار BT 2020 الصعبة بينما يضفي الأسلوب الثاني مادة مساعدة تساهم في تحويل الطاقة إلى ضوء بكفاءة أكبر في حين يعتمد الأسلوب الثالث على مزج مواد إضافية للحفاظ على سطوع اللوحة لفترة أطول دون تعرضها للتلف أو التراجع ويمثل هذا التحول فرصة ممتازة لمصنعي الشاشات لتقليل الاعتماد على التقنيات التي يتعين عليهم ترخيصها من شركات أخرى مما يعيد تشكيل طبيعة العلاقة بين الشركات المصنعة للشاشات وموردي المواد الداخلية حيث سيكون الفوز لصالح من يقدم أفضل مزيج من التكلفة وسهولة التصنيع والحرية من تراخيص براءات الاختراع

وتخطط أبل لاعتماد لوحات OLED الأكثر تقدما هذه بشكل تدريجي عبر طرازات MacBook Pro وأجهزة iPad Pro وكذلك حواسيب iMac المستقبلية وفقا لما ورد في التقرير الفني

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